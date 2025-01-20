РФ розривають вибухи: рій БпЛА атакував важливі авіаційні заводи Казані

Росія закрила аеропорти після масованої атаки безпілотників.

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Казань та Рязань опинилися під атакою БпЛА / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Невідомі безпілотники атакували кілька областей Росії

Під атаку міг потрапити авіаційний, вертолітний і пороховий завод у Казані

У кількох аеропортах РФ оголосили план "Килим"

У ніч на 20 січня серія вибухів сколихнула Казань та Рязанську область Росії. Безпілотники атакували аеродром "Дягілєво" та об'єкти Казанського авіаційного заводу. Про це повідомили місцеві Telegram-канали та Міноборони РФ.

У Казані близько 4:00 ранку місцеві жителі помітили в небі безпілотники. Одразу після цього сталося кілька потужних вибухів, більшість з яких пролунали в Авіабудівному районі міста. Місцеві повідомляють також про яскраві спалахи в небі.

відео дня

Удар БпЛА міг припасти на авіаційний технічний коледж або паливні резервуари, розташовані поруч. За даними місцевих пабліків, прильоти є на Казанському авіаційному заводі ім. С.П. Горбунова та підприємстві АТ "КАПО-Композит", яке є частиною Об'єднаної авіабудівної корпорації.

Казанський авіазавод є одним із найбільших підприємств авіапромисловості Росії, яке виробляє і ремонтує стратегічні бомбардувальники Ту-160 і дальні бомбардувальники Ту-22М3М/Ту-22М3. Завод має власний аеродром "Борисоглібське", розташований у межах міста. У грудні 2023 року підприємство потрапило під санкції Євросоюзу через виробництво військових літаків, які використовуються Росією у війні проти України.

АТ "КАПО-Композит" спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної техніки. Завод є ключовим постачальником компонентів для літаків стратегічного призначення.

Дивіться відео атаки БпЛА у РФ:

Атака дронів в РФ / Фото: скріншот

Росавіація повідомила, що аеропорт Казані тимчасово закрили, прийом і відправлення літаків не відбувається. Також у Росії призупинили роботу аеропорту Нижньокамська (Татарстан) та Іжевська (Республіка Удмуртія).

Атака у Рязані

У Рязанській області РФ близько 2:00 ночі пролунали вибухи. Основна активність спостерігалася в районі військового аеропорту "Дягілєво". Над містом спостерігали яскраві спалахи від вибухів.

Очевидці повідомляли про три гучні вибухи з інтервалом у 10–15 хвилин. Російська влада стверджує, що це була робота системи протиповітряної оборони, спрямована на ліквідацію безпілотників.

Російське Міноборони заявило, що за ніч над територією країни-агресоки збили 31 безпілотник.

"14 БПЛА - над територією Брянської області, 6 - над територією Калузької області, 3 - над територією Білгородської області, 3 - над територією Курської області, 2 - над територією Рязанської області, 2 - над територією Орловської області та 1 - над територією Орловської області", - йдеться у повідомленні.

ЦПД про атаку дронів в РФ

Серія вибухів в Казані, за даними керівника ЦПД при РНБО України Андрія Коваленка, стала наслідком атаки невідомих безпілотників на важливі воєнні об'єкти міста. Одним із головних цілей атаки, ймовірно, став Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова.

"Нагадаю, що в місті розташовано кілька важливих авіаційних підприємств, які відіграють ключову роль у російському ВПК. Серед них Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова, який займається виробництвом стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-160, а також їх модернізацією та ремонтом. Завод активно розширюється, зокрема для обслуговування цих літаків", - зазначив він.

Коваленко додав, що ще одним важливим об’єктом у місті є Казанський вертолітний завод. Підприємство виробляє різноманітні вертольоти, які використовуються як для цивільних, так і для військових потреб. Вертольоти сімейства Мі-8, Мі-17, а також новіші моделі є основним озброєнням російських збройних сил.

У Казані також розташований Казанський державний казенний пороховий завод, який виробляє порох та вибухові речовини для виготовлення боєприпасів, зокрема ракет "Калібр" та "Іскандер". Ці ракети російські війська використовують у війні проти України.

"Не перші атаки, але прикрити небо Росії стає все важче", - наголосив Коваленко.

Вибухи в РФ - останні новини

Нагадаємо, 18 січня Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по нафтобазі "Роснєфті" в Людиново Калузької області Росії. На території бази спалахнула масштабна пожежа.

Раніше, у ніч на 16 січня, ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області. Три безпілотники влучили в ціль, спричинивши пожежу на базі, де зберігалося пальне для російських військових потреб.

Як повідомляв Главред, 15 січня на нафтопереробному заводі "Лукойл" у Волгограді сталася велика пожежа, що розпочалась близько 4 ранку. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, хоча російські служби стверджували, що причина пожежі — внутрішні проблеми на підприємстві.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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