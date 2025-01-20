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Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків

Анна Косик
20 січня 2025, 12:40
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Прем'єра Словаччини закликають усвідомлювати свою відповідальність та уникати провокативних заяв.
Фицо, Зеленский
У Словаччині не підтримують позицію Фіцо щодо України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • Фіцо направили відкритого листа з вимогою піти у відставку
  • Поведінку політика характеризують авторитарністю та маніпуляціями
  • Прем'єр Словаччини відреагував на лист у соцмережах

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав відкритого листа від понад ста професіоналів у галузі психології та психіатрії з вимогою піти у відставку через його поведінку.

Як пише Aktuality.sk, два видатні діячі Йозеф Хашта та Антон Єретик, а також експерти з усієї Словаччини переконані, що політична поведінка Фіцо характеризується авторитарним стилем, маніпуляціями, брехнею, наклепами та нападами на політичних опонентів чи тих, хто висловлює незгоду з його політикою.

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Зокрема у листі згадали неналежну поведінку прем'єра у сторону президента Володимира Зеленського та України, що суперечить політиці Європейського Союзу та НАТО, членом яких є Словаччина. Негативно спеціалісти оцінюють і дружні стосунки Фіцо з країною-агресоркою Росією.

Лист із подібним змістом опублікувала і Словацька палата психологів. У ньому йдеться, що невизначеність і зміни у зовнішньополітичному напрямку Словаччини, відсутність прозорості в діях політиків, їхні непрофесійні заяви та напади на окремих осіб і групи, які висловлюють різні думки, збільшення економічного тягаря, страх недоступності медичних та інших послуг є значними факторами, що підвищують психологічний стан дискомфорт і невпевненість громадян.

Тому Фіцо закликали усвідомлювати відповідальність за свої дії та заяви та утримуватися від будь-яких підбурювань.

Сам політик вже встиг відреагувати на ці звернення. Авторів листів у Facebook він називає "давніми опонентами влади", які нібито зловживають своєю професією у політичних цілях та не поважають результати виборів.

Заяви Фіцо щодо України - останні новини

Нагадаємо, Фіцо після припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших країн заявив, що таке рішення нібито завдає значної шкоди як Україні, так і Словаччині, а також Європейському Союзу. Хоча в Україні та ЄС цієї інформації не підтверджували.

Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків
Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Згодом Фіцо під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорив питання транзиту газу і вкотре поскаржився на рішення України припинити транзит російського газу. За його словами, таке рішення нібито завдає "значної шкоди" Словаччині та мільярдних збитків ЄС.

За декілька днів після цього, як писав Главред, прем'єр-міністр Словаччини звинуватив опозицію у спробі організувати державний переворот та пригрозив заблокувати фінансову допомогу Україні від Європейського Союзу. Ці заяви прозвучали на фоні візиту опозиційних політиків до Києва та зустрічі із Зеленським.

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