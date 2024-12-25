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"Хотіли залишити без світла, газу, тепла і води": у ЦПД прокоментували атаку РФ

Маріна Фурман
25 грудня 2024, 09:55
456
Росія вчергове масовано атакувала енергетичні об'єкти України.
'Хотіли залишити без світла, газу, тепла і води': у ЦПД прокоментували атаку РФ
Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Основне:

  • Росія атакувала Україну ракетами та дронами
  • Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК
  • У деяких регіонах є пошкодження енергетичної інфраструктури

Вранці, 25 грудня, країна-агресор РФ масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

"Удари росіян по енергетиці на Різдво. Робили все, аби лишити українців без світла, газу, тепла і води", - написав Коваленко у Telegram.

відео дня

У ДТЕК повідомили, що Росія завдала удару по теплоелектростанціях, обладнання станцій серйозно пошкоджене.

Енергетики зазначають, що після закінчення обстрілів оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.

Це була 13 масована атака на українську енергетику і 10 масована атака на енергетичні підприємства компанії цього року. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну теплоелектростанції ДТЕК обстріляли понад 200 разів.

Прикарпаття

Водночас голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що під час ранкової тривоги ворог завдав удару по Прикарпаттю. Внаслідок атаки частина області залишилася без електропостачання. Обійшлося без постраждалих.

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

UPD: Електропостачання в області відновлено.

Мер Івано-Франківська Роман Марцінків розповів, що попередньо, у місті минулося без влучань.

"В громаді без прильотів і попередньо без уламків! Перебої зі світлом і може бути в певних районах поганий звʼязок!", – йдеться у повідомленні посадовця.

Вінницька область

Крім того, на Вінниччині внаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені. Дякую усім службам за оперативність", - повідомила перша заступниця Начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Київська область

У Київській області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

Втім, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах пошкоджено 12 вантажівок, кафе та 3 приватні будинки. В будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.

Житомирська область

Внаслідок ворожої атаки в Житомирському районі було пошкоджено дерев’яну занедбану будівлю, а також зайнявся сарай.

"Завдяки професійним діям бійців ДСНС пожежу було ліквідовано за 30 хвилин. Травмованих та загиблих немає", - повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Ракетний удар по Україні - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. По всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Згодом в Україні почали превентивно відключати світло через загрозу ударів по енергетичній інфраструктурі. Міністр енергетики Герман Галущенко написав, що ворог знову масовано атакує енергетику України.

Крім того, РФ атакувала Харків балістичними ракетами. Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. Кількість постраждалих зросла до 6.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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