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Інавгурація Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляція церемонії

Юрій Берендій
20 січня 2025, 08:10
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20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США: деталі події, гості та ключові моменти церемонії.
Інавгурація Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляція церемонії
Інавгурація Дональда Трампа 2025 / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, скріншот із відео

20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа, яка знаменує початок його другого терміну на посаді глави держави.

Через сильні морози у Вашингтоні Дональд Трамп вирішив скласти присягу в ротонді Капітолію, як це востаннє робив Рональд Рейган у 1985 році, коли температура впала до -14°C.

День інавгурації включатиме офіційну церемонію складання присяги, музичні виступи, святковий парад та низку офіційних балів.

відео дня

Серед гостей церемонії будуть чинний президент Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс, яка програла Трампу на виборах. Також очікується присутність колишніх президентів Барака Обами та Джорджа Буша-молодшого з їхніми дружинами. Однак колишня перша леді Мішель Обама пропустить подію вперше з 2009 року, хоча відвідувала навіть першу інавгурацію Трампа у 2017 році.

На заході будуть присутні сенатори, члени Палати представників, а також відомі бізнесмени — Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг.

Сортування за хронологією
08:02

Що заявив Трамп перед вступом на пост президента США:

"Я покладу край війні в Україні, припиню хаос на Близькому Сході і зможу запобігти третій світовій війні, а ви собі уявити не можете, наскільки ми близькі до неї".

"20 січня закриється завіса 4 довгих років занепаду Америки, і ми почнемо новий день американської сили, процвітання, гідності та гордості".

"Всі безглузді розпорядження Байдена я скасую протягом доби".

07:24

Напередодні своєї інавгурації на пост президента Дональд Трамп виступив на мітингу у Вашингтоні та пообіцяв завершити війну в Україні.

"Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобігу Третій світовій війні", - сказав він на мітингу у Вашингтоні.

17:46

У США тривають активні приготування до інавгурації нового президента, яка запланована на 20 січня. Дональд Трамп, обраний лідером країни, вже прибув до Вашингтона. Про це інформує CBS NEWS.

"Ритуальна зміна влади розпочнеться в урочистій обстановці Вашингтона, яка поєднуватиметься з фірмовою вечіркою Трампа: феєрверк на одному з його розкішних гольф-полів, гості, серед яких титани технологічної індустрії, друзі зі світу бізнесу та зірки консервативних ЗМІ, а також тисячі його прихильників, які приїдуть з усієї країни", - йдеться у повідомленні.

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