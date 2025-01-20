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Переселенцям, які повернуться з-за кордону, пропонують роботу: умова

Віталій Кірсанов
20 січня 2025, 15:51
319
Через скорочення українського населення, державі потрібна робоча сила.
Олексій Чернишов
Олексій Чернишов пропонує роботу переселенцям / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, minregion.gov.ua

Коротко:

  • Ті, хто повернеться в Україну, отримають відстрочку від військової служби
  • Українці, які хочуть залишитися в Німеччині, мають отримувати підтримку

Уряд України хоче заохотити переселенців, які живуть у Німеччині, повертатися на Батьківщину. Таким чином у Берліні та інших містах планують створити так звані "хаби єдності", що допомагатимуть біженцям шукати роботу та житло, а також можливості здобути освіту, пише Welt.

"Значна кількість українців серйозно розглядають можливість повернення на батьківщину", - зазначив міністр національної єдності України Олексій Чернишов під час свого візиту до Берліна.

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За його словами, через скорочення українського населення, державі потрібна робоча сила, а саме у виробництві зброї, енергетичному секторі та відновленні. Він зазначив, що ці сектори є "критичними". Тому, за його словами, ті, хто повернеться в Україну, отримають відстрочку від військової служби, якщо працюватимуть у цих сферах.

"Тобто, якщо ви працюєте на електростанції, вас не призвуть. У вас є гарантія", - запевнив Чернишов.

Водночас ті українці, які все ж хочуть залишитися в Німеччині, також мають отримувати підтримку в "Центрах єдності". Приміром, їм має надаватися допомога в пошуку роботи або підвищенні професійної кваліфікації.

"Вони не повинні бути тягарем для уряду", - додав міністр.

Переселенці з України в Європі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський видав заяву про біженців, які виїхали за кордон. Він підкреслив, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас він заявив, що країна не може тиснути і спонукати людей до повернення.

Фіцо почав погрожувати українським біженцям у Словаччині. Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й істотно скоротити допомогу українським біженцям. Таким чином словацька сторона має намір відповісти на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Київ пропонує ЄС припинити підтримку біженців, щоб повернути їх додому. Журналісти повідомили, що Київ пропонує країнам Євросоюзу припинити підтримку біженців, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку, щоб стимулювати їх повернутися на батьківщину.

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Хто такий Олексій Чернишов?

Олексій Чернишов - український державний і політичний діяч, підприємець. Віцепрем'єр-міністр України - Міністр національної єдності України з 3 грудня 2024 року, пише Вікіпедія.

Координував реформу децентралізації, визнану Євросоюзом однією з найуспішніших реформ в Україні, а також реформу державного регулювання в будівництві, відновив реформу корпоративного управління в Групі Нафтогаз. Має понад 20 років досвіду роботи в приватному секторі економіки в Україні та за кордоном - у сферах фінансів, інвестицій, інвестбанкінгу, нерухомості та ІТ.

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