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Інавгурація Трампа: перші заяви нового президента США

Ангеліна Підвисоцька
20 січня 2025, 19:52оновлено 20 січня, 20:52
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Після перемоги на виборах Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США.
Дональда Трамп
Дональда Трамп зробив перші заяви як президент / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Головне з виступу Трампа:

  • "З цього дня починається золота ера Америки"
  • Трамп анонсуватиме збільшення обсягів буріння
  • Трамп не говорив про війну в Україні

Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Під час своєї інавгурації 20 січня він зробив низку дуже важливих заяв. Варто зазначити, що Трамп нічого не говорив про Україну.

"Золота ера Америки"

Трамп заявив, що "просто зараз почалася золота ера Америки". Він стверджує, що відсьогодні США процвітатимуть, стануть сильними і безпечними.

відео дня

"Щодня я буду боротися за вас із кожним подихом у своєму тілі. Я не заспокоюся, поки ми не забезпечимо сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти і на яку заслуговуєте ви. Це дійсно буде золотий вік Америки", - сказав Трамп.

Надзвичайний стан на кордоні з Мексикою

Трамп хоче зупинити нелегалів і повернути "мільйони злочинців" до їхніх країн. Він планує відправити військових на південний кордон країни.

"Ми відновимо нашу політику "Залишайтеся в Мексиці. Я направлю наших військовослужбовців на південний кордон, щоб зупинити це вторгнення. Згідно з указами, які я сьогодні підпишу, ми визнаємо картелі міжнародними терористичними організаціями. І ми скористаємося законом 1770 року, щоб міжнародні злочинці не діяли в США і не спустошували наші міста", - зазначив він.

"Ми будемо бурити, дитинко"

Новий президент США оголосив про введення надзвичайного стану в енергетиці. Він планує знизити ціни на електроенергію і паливо, збільшуючи обсяги буріння нафти і газу.

Інфляція спричинила зростання цін на енергоносії. Трамп хоче покласти край "зеленому курсу" і скасувати мандат на електрокари, чим врятує автомобільну промисловість.

"Ми будемо бурити, дитинко, бурити", - сказав Трамп.

Закінчення війн

Трамп планує посилити армію і створити "найсильніші Збройні сили, які ніхто до цього не бачив". Він також хоче, щоб США були не тільки тими, хто закінчує війну силою, а й тими, хто робить це за столом переговорів.

"Буду вимірювати силу не тільки битвами які ми виграли, а й війнами які ми закінчили. Моєю найбільшою спадщиною буде спадщина миротворця і об'єднувача", - заявив Трамп.

Варто зазначити, що новий президент США в цій промові не згадав про війну в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Водночас він звернув увагу на звільнення заручників у рамках домовленості про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

Також він пообіцяв повернути під контроль США Панамський канал і акцентував увагу на тому, що Панама порушила умови домовленості.

Мексиканської затоки більше не буде

Трамп анонсував початок "американізації". Він планує перейменувати Мексиканську затоку на Американську. Подібне він планує зробити з іншими географічними назвами.

Мита на іноземні товари

Дональд Трамп планує перебудувати торговельну систему. Він хоче створити Службу зовнішніх доходів для збору всіх мит і доходів.

"Замість того, щоб обкладати податками наших громадян для збагачення інших країн, ми будемо обкладати податками і митами іноземні держави для збагачення наших громадян", - сказав він.

Є тільки дві статі

Офіційною політикою США, за словами Трампа, стає питання про існування лише двох статей - чоловічої та жіночої.

"Я покладу край спробам соціального впровадження раси і статі в усі аспекти суспільного і приватного життя. Ми створимо суспільство, яке буде "дальтоніком" (без акценту уваги на кольорі шкіри - ред.) і оцінюватиме людей тільки за заслуги. Відсьогодні офіційною політикою Сполучених Штатів буде те, що існує тільки дві статі: чоловіча і жіноча", - додав він.

Інавгурація Трампа: перші заяви нового президента США
Президент США Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Інавгурація Трампа - новини за темою

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США розпочалася з ранкової служби в Церкві Святого Іоанна. Після цього Трамп зустрінеться з Джо Байденом і його дружиною Джилл у Білому домі. Основні урочистості відбудуться в Конгресі США.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп має намір почати масові депортації нелегальних мігрантів уже наступного дня після своєї інавгурації. Перша хвиля операцій почнеться в Чикаго, за участю 100-200 офіцерів імміграційної служби.

Прямо перед інавгурацією Байден помилував низку чиновників. Серед помилуваних Байденом - Марк Міллі, який називав Трампа "фашистом".

Також варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з інавгурацією. Він зазначив, що концепція "Мир через силу" може стати основою для тривалого миру.

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