Не перемога України: у Time розкрили плани Байдена щодо війни

Головні тези:
- Байден визначив три цілі для відповіді США на агресію РФ
- Перемоги України не було в планах адміністрації Байдена
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже три роки, і від самого початку серед цілей адміністрації 46-го президента США Джо Байдена не було перемоги України у війні проти Росії.
Як пише видання Time, Байден визначив три цілі для відповіді США.
"Перемога України ніколи не була серед них. Фраза, яку Білий дім використовував для опису своєї місії в той час - підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" - була навмисно розмитою", - пише автор статті Саймон Шустер.
США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані Росією землі, а тим паче - величезні території на сході України та Кримський півострів, захоплені під час її першого вторгнення 2014 року.
"Ми свідомо не говорили про територіальні параметри", - сказав Ерік Грін, який на той час працював у Раді національної безпеки Байдена і курирував політику щодо Росії.
За словами Гріна, причина була проста: на думку Білого дому, Україна не в змозі повернути окуповані території навіть за потужної допомоги Заходу.
"Зрештою, це не повинно було стати історією успіху. Важливішою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом", - ідеться в статті.
Збереження суверенітету України було однією з трьох цілей Байдена. Він також хотів, щоб США та їхні союзники залишалися єдиними, і наполягав на уникненні прямого конфлікту між Росією та НАТО.
"Озираючись на своє лідерство під час війни в Україні, яке, безумовно, сформує його спадщину як державного діяча, Байден досяг цих трьох цілей. Але успіх на цих обмежених умовах не приносить задоволення навіть деяким із його найближчих союзників і радників", - зазначає Шустер.
Заяви Байдена про Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою в Овальному кабінеті Білого дому. Його термін на посаді лідера США закінчується 20 січня. У своїй промові Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень і того, як він "зміцнив НАТО".
"Україна вільна, ми випередили в конкуренції Китай і зробили багато іншого", - сказав він.
Під час своєї підсумкової пресконференції Байден заявив, що війна президента РФ Володимира Путіна проти України та Заходу загалом провалилася. Росія стала слабшою, а Захід - сильнішим.
В інтерв'ю телеканалу MSNBC Байден заявив, що під час візиту в Україну 2023 року він боявся замаху, однак не від Володимира Путіна, а від "українських радикалів", які працюють на РФ.
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Хто такий Саймон Шустер
Саймон Шустер (Simon Shuster) - американський журналіст. Кореспондент журналу Time з 2013 року.
Народився 1983 року в Москві. У 1989 році його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів Америки. Шустер виріс у Сан-Франциско. Закінчив Стенфордський університет, повідомляє Вікіпедія.
У 2006 році Саймон Шустер повернувся до Москви, де працював журналістом, висвітлюючи політику Росії та сусідніх держав для The Moscow Times, Assosiated Press, Reuters. У 2013 році став писати для Time.
Після статті "У Росії - злочин без покарання" про збитий Boeing 777 у Донецькій області йому було заборонено в'їзд до Російської Федерації. У зв'язку з цим Шустер переїхав для роботи в Берлін, де відповідав за висвітлення подій у Європі та пострадянському просторі.
З лютого 2020 року живе в Нью-Йорку.
У квітні 2022 року під час російського вторгнення в Україну Шустер провів два тижні з президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням. За результатами поїздки він став автором статті для Time у номері, що вийшов із фото Зеленського на обкладинці.
У липні 2022 року оголосив про вихід своєї першої книги "Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський і війна в Україні".
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