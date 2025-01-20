Не перемога України: у Time розкрили плани Байдена щодо війни

На думку Білого дому, Україна не в змозі повернути окуповані території навіть за потужної допомоги Заходу.

https://glavred.net/world/ne-pobeda-ukrainy-v-time-raskryli-plany-baydena-v-otnoshenii-voyny-10632146.html Посилання скопійоване

Джо Байден визначив три цілі для відповіді США на вторгнення РФ в Україну / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

Байден визначив три цілі для відповіді США на агресію РФ

Перемоги України не було в планах адміністрації Байдена

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже три роки, і від самого початку серед цілей адміністрації 46-го президента США Джо Байдена не було перемоги України у війні проти Росії.

Як пише видання Time, Байден визначив три цілі для відповіді США.

відео дня

"Перемога України ніколи не була серед них. Фраза, яку Білий дім використовував для опису своєї місії в той час - підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" - була навмисно розмитою", - пише автор статті Саймон Шустер.

США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані Росією землі, а тим паче - величезні території на сході України та Кримський півострів, захоплені під час її першого вторгнення 2014 року.

"Ми свідомо не говорили про територіальні параметри", - сказав Ерік Грін, який на той час працював у Раді національної безпеки Байдена і курирував політику щодо Росії.

За словами Гріна, причина була проста: на думку Білого дому, Україна не в змозі повернути окуповані території навіть за потужної допомоги Заходу.

"Зрештою, це не повинно було стати історією успіху. Важливішою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом", - ідеться в статті.

Збереження суверенітету України було однією з трьох цілей Байдена. Він також хотів, щоб США та їхні союзники залишалися єдиними, і наполягав на уникненні прямого конфлікту між Росією та НАТО.

"Озираючись на своє лідерство під час війни в Україні, яке, безумовно, сформує його спадщину як державного діяча, Байден досяг цих трьох цілей. Але успіх на цих обмежених умовах не приносить задоволення навіть деяким із його найближчих союзників і радників", - зазначає Шустер.

Заяви Байдена про Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою в Овальному кабінеті Білого дому. Його термін на посаді лідера США закінчується 20 січня. У своїй промові Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень і того, як він "зміцнив НАТО".

"Україна вільна, ми випередили в конкуренції Китай і зробили багато іншого", - сказав він.

Під час своєї підсумкової пресконференції Байден заявив, що війна президента РФ Володимира Путіна проти України та Заходу загалом провалилася. Росія стала слабшою, а Захід - сильнішим.

В інтерв'ю телеканалу MSNBC Байден заявив, що під час візиту в Україну 2023 року він боявся замаху, однак не від Володимира Путіна, а від "українських радикалів", які працюють на РФ.

Інші новини:

Хто такий Саймон Шустер Саймон Шустер (Simon Shuster) - американський журналіст. Кореспондент журналу Time з 2013 року. Народився 1983 року в Москві. У 1989 році його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів Америки. Шустер виріс у Сан-Франциско. Закінчив Стенфордський університет, повідомляє Вікіпедія. У 2006 році Саймон Шустер повернувся до Москви, де працював журналістом, висвітлюючи політику Росії та сусідніх держав для The Moscow Times, Assosiated Press, Reuters. У 2013 році став писати для Time. Після статті "У Росії - злочин без покарання" про збитий Boeing 777 у Донецькій області йому було заборонено в'їзд до Російської Федерації. У зв'язку з цим Шустер переїхав для роботи в Берлін, де відповідав за висвітлення подій у Європі та пострадянському просторі. З лютого 2020 року живе в Нью-Йорку. У квітні 2022 року під час російського вторгнення в Україну Шустер провів два тижні з президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням. За результатами поїздки він став автором статті для Time у номері, що вийшов із фото Зеленського на обкладинці. У липні 2022 року оголосив про вихід своєї першої книги "Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський і війна в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред