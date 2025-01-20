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Іран може передати РФ зброю проти українських морських дронів: в ISW розповіли деталі

Альона Вороніна
20 січня 2025, 10:25
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Також Росія може отримати від Ірану передові ударні й розвідувальні дрони, балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar.
Владимир Путин, флаг России, флаг Ирана
Іран може передати РФ зброю проти українських морських дронів/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, depositphotos.com/ua

Основні тези аналітиків ISW:

  • Іран може передати Росії дрони, балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar
  • Також РФ може отримати від Ірану кулемети Moharram
  • Такі кулемети можуть допомогти РФ протистояти українським морським дронам у Чорному морі

Іран може передати країні-агресорці Росії зброю, яка може допомогти окупантам протистояти українським безпілотникам у Чорному морі – йдеться про кулемети Moharram.

Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на заяви російських блогерів.

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Російський воєнний блогер припустив, що після підписання 17 січня російсько-іранської угоди про стратегічне партнерство уряд Росії може продовжувати імпортувати нову військову техніку з Ірану.

На думку російського воєнного блогера, РФ може передати Ірану передові винищувачі Су-35С, Су-30СМ, Су-57 і системи протиповітряної оборони С-300, а Тегеран в обмін на це може надати Москві передові іранські ударні й розвідувальні безпілотники, балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, а також роторні кулемети великої дальності калібру 50 Moharram.

За припущенням блогера, отримання Росією іранських кулеметів Moharram може допомогти російським загарбникам протистояти українським морським безпілотникам у Чорному морі.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в ЗСУ назвали нові цілі масованих ударів по Росії. Російське командування постало перед вибором між посиленням ППО на фронті та протидією ракетно-дроновим ударам вглиб Росії, зазначив військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Також раніше повідомлялося, що РФ випустила по Україні понад 140 дронів у ніч на 20 січня – стало відомо, скільки вдалося збити. Окупанти атакували Україну з п'яти напрямків.

Нагадаємо, у Трампа назвали три основні питання для припинення війни в Україні. Дональд Трамп має намір закінчити російсько-українську війну, заявив Майк Волтц.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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