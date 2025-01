Іран може передати РФ зброю проти українських морських дронів: в ISW розповіли деталі

Основні тези аналітиків ISW:

Іран може передати країні-агресорці Росії зброю, яка може допомогти окупантам протистояти українським безпілотникам у Чорному морі – йдеться про кулемети Moharram.

Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на заяви російських блогерів.

Російський воєнний блогер припустив, що після підписання 17 січня російсько-іранської угоди про стратегічне партнерство уряд Росії може продовжувати імпортувати нову військову техніку з Ірану.

На думку російського воєнного блогера, РФ може передати Ірану передові винищувачі Су-35С, Су-30СМ, Су-57 і системи протиповітряної оборони С-300, а Тегеран в обмін на це може надати Москві передові іранські ударні й розвідувальні безпілотники, балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, а також роторні кулемети великої дальності калібру 50 Moharram.

За припущенням блогера, отримання Росією іранських кулеметів Moharram може допомогти російським загарбникам протистояти українським морським безпілотникам у Чорному морі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.