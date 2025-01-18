Потепліє до +11 градусів: на Україну насуваються зміни погоди

Ви дізнаєтеся:
- У яких областях України суттєво потепліє
- Якою буде погода в Україні упродовж наступних семи днів
Погода в Україні найближчими днями буде переважно спокійною та без істотних опадів, але після вихідних відбудеться незначне підвищення температури.
Про те, якою буде погода в Україні в найближчі сім днів, розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха, повідомляють "Факти ICTV".
За її словами, у вихідні, 18 і 19 січня, над нашою країною буде переважати поле підвищеного тиску, тому в суботу в нашій державі буде похмура погода. 18 січня на сході та північному сході України, а в ніч на 19 січня у східних регіонах очікується невеликий мокрий сніг і дощ. У Карпатах вночі та вранці очікуються тумани. У західних областях на дорогах може бути місцями ожеледиця.
У вихідні температура повітря вночі очікується на рівні від +3 градусів до -2, у Карпатах -3…-8 градусів, а вдень від +0…+6 градусів, на півдні до +8.
Погода в Україні 20-22 січня
З неділі й упродовж наступного тижня на сході нашої держави та в багатьох інших регіонах очікується погода з проясненнями, опади будуть мінімальні.
"Вітер не додаватиме дискомфорту, він буде переважно північно-західного або західного напрямку зі швидкістю до 10 м/с", – розповіла Птуха.
Уночі температура коливатиметься від +3 градусів до -2, а вдень становитиме +1…+6, на Закарпатті, Прикарпатті та в південних регіонах до +10.
У вівторок, 21 січня, в Україні не очікується опадів, а 22 січня місцями можливий невеликий дощ, вночі з мокрим снігом – такі опади можуть бути всюди, за винятком східних областей.
Температура повітря вночі становитиме від +2 градусів до -4, на узбережжі морів – +0…+6 градусів. У день температура буде на рівні +2…+8 градусів, на півдні Одеської області та в Криму до +11 градусів.
Консультативний прогноз на 23-27 січня
Наприкінці наступного тижня, а саме з 23 до 25 січня, у нашій державі очікується суха погода. Проте у неділю та понеділок, 26-27 січня, можливі дощі в західних, північних, а потім і в більшості регіонів України.
23-24 січня температура вночі коливатиметься від +2 градусів до -4, а вдень становитиме +2…+8 градусів, на півдні потеплішає до +11 градусів. З 25 до 27 січня прогнозується підвищення температури на 2-4 градуси.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україну накриває антициклон – стало відомо, у яких областях вдарить +10 градусів. Погода в Україні зміниться. Опадів не очікується, адже нашу державу накриє антициклон. У деяких областях температура вдень підійматиметься до +10 градусів.
Також раніше Главред повідомляв, що в Україні скоро вдарить +20 градусів – синоптикиня назвала дату. Різке потепління накриє Україну вже дуже скоро – погода буде нетиповою для зими.
Нагадаємо, в Україну суне аномальне потепління – скоро влупить +20 градусів. Погода в Одесі 18 січня буде найтеплішою. У цей день опадів не буде.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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