У Трампа назвали три основні питання для припинення війни в Україні

Дональд Трамп має намір закінчити російсько-українську війну, заявив Майк Волтц.

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Волтц назвали три основні питання для припинення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп рішуче налаштований припинити війну РФ і України

У контексті завершення війни потрібно вирішити три питання

Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, рішуче налаштований домогтися завершення війни, яку проти України розпочала країна-агресор Росія. Про це заявив майбутній радник із національної безпеки новообраного президента США Майк Волтц.

За його словами, на шляху до припинення війни в Україні залишаються три питання, які, на його переконання, мають бути ключовими та стосуються можливих переговорів України з РФ, пише CBS.

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Перше питання - хто має бути за столом переговорів, друге - як привести їх за стіл переговорів, третє - якими мають бути рамки угоди.

"Конфлікт має зупинитися, і президент Трамп чітко говорить про це і рішуче налаштований це зробити", - заявив Волтц.

Він наголосив, що війна в Україні "поєднує методи ведення часів Першої світової", а також несе ризики ескалації в Третю світову, оскільки Росія залучила війська Північної Кореї.

"Це окопна війна часів Першої світової, справді м'ясорубка, коли люди проходять через відкриті поля на сході України. Однак з ескалаційними наслідками Третьої світової війни", - додав Волтц.

Переговори Трампа і Путіна

Як повідомляв Главред, під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України та доручив після інавгурації організувати дзвінок господареві Кремля Володимиру Путіну, щоб домовитися про зустріч із ним.

"Я припиню війну в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні", - заявив Трамп.

Раніше Трамп заявив, що збирається зустрітися з Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

У Кремлі прокоментували питання щодо ймовірності проведення мирних переговорів з Україною. Як заявив прессекретар диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, для цього поки що немає жодних передумов.

"Але Путін готовий до контактів, зокрема і зі США", - додав Пєсков.

Екскомандувач силами США в Європі Бен Годжес припускає, що, попри заяви Трампа про припинення вогню в Україні, його підхід полягатиме в сильному тиску на обидві сторони війни для укладення швидкого миру.

За даними The Hill, Трамп може запропонувати Росії угоду в обмін на підписання мирної угоди з Україною.

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Хто такий Майкл Волтц Майкл Джордж Глен Волтц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волтц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волтц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волтц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році. Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. "Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волтц.

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