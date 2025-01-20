Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Пріоритет - переговори з Путіним: Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні

Анна Ярославська
20 січня 2025, 06:57оновлено 20 січня, 07:32
364
Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати упродовж перших місяців його президентства.
Дональд Трамп, Путин
Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Коротко:

  • Трамп доручив домовитися про переговори з Путіним
  • 47-й президент США обіцяє завершити війну в Україні

Під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України та доручив після інавгурації організувати дзвінок господареві Кремля Володимиру Путіну, щоб домовитися про зустріч із ним.

"Я припиню війну в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні", - заявив Трамп.

відео дня

Як пише CNN, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями після його присяги. Мета дзвінка - обговорити особисту зустріч із Путіним у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

Трамп і його команда сподіваються швидко почати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства, зокрема шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

При цьому видання зазначає, що "мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення, майже напевно, що він [Трамп] порушить цю обіцянку".

Трамп инфографика
​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Переговори Трампа і Путіна

Чиновники з команди національної безпеки Трампа почали працювати над підготовкою до телефонної розмови з Путіним кілька тижнів тому. Поки незрозуміло, чи була остаточно узгоджена дата розмови.

Щойно Трамп вступить на посаду, американські та російські чиновники можуть почати серйозну роботу над організацією особистої зустрічі.

Новий президент заявив, що переговори вже організовуються, але Кремль заявив, що почекає, доки Трамп вступить на посаду, щоб почати офіційну підготовку. Швейцарія та Сербія заявили, що готові організувати цю зустріч.

Видання зазначає, що будь-які переговори між Трампом і Путіним відображатимуть "різкий відхід від підходу президента Джо Байдена", адже Байден не говорив безпосередньо з Путіним майже три роки.

"Трамп бачить речі по-іншому. Його погляд, описаний людиною, знайомою з його мисленням, полягає в тому, що пряма взаємодія з Путіним - це саме те, що потрібно для пошуку рішення, яке дозволить покласти край війні", - зазначають журналісти.

Наразі невідомо, чи збирається Трамп продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо надання Києву зброї та розвідувальних даних і на які гарантії безпеки може погодитися, щоб задовольнити президента Володимира Зеленського.

Також політик не уточнив, хто платитиме за відновлення України, хоча, виходячи з його попередніх коментарів, навряд чи це будуть Сполучені Штати.

Дональд Трамп і війна в Україні - останні новини

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

"Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим", - сказав він.

Екс-командувач силами США в Європі Бен Годжес припускає, що, попри заяви Трампа про припинення вогню в Україні, його підхід полягатиме в сильному тиску на обидві сторони війни для укладення швидкого миру.

Як повідомляв Главред, Трамп і його команда планують працювати над "сильною" мирною угодою. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що угода буде вигідною для України.

За даними The Hill, Трамп може запропонувати Росії угоду в обмін на підписання мирної угоди з Україною.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін Інавгурація Трампа 2025
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ атакував рій дронів: у Казані прилетіло по важливих авіаційних заводах

РФ атакував рій дронів: у Казані прилетіло по важливих авіаційних заводах

08:37Світ
Інавгурація Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляція церемонії

Інавгурація Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляція церемонії

08:10Світ
Частина мирних домовленостей: чи відбудуться вибори в Україні у 2025 році

Частина мирних домовленостей: чи відбудуться вибори в Україні у 2025 році

08:10Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Останні новини

08:46

РФ випустила по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити

08:37

РФ атакував рій дронів: у Казані прилетіло по важливих авіаційних заводах

08:23

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Частина мирних домовленостей: чи відбудуться вибори в Україні у 2025 роціПогляд

07:58

Не перемога України: у Time розкрили плани Байдена щодо війни

Інавгурація Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляція церемоніїІнавгурація Дональда Трампа 2025: онлайн-трансляція церемонії
06:57

Пріоритет - переговори з Путіним: Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти каблучку

05:00

Яке сьогодні свято 20 січня 2025 року: як не накликати на себе біду сьогодні

04:30

Чому в СРСР лобове скло було під нахилом: значення знають не всі

Реклама
03:30

"Ми її повинні відспівати": генерал СБУ розкрив сценарій розпаду РосіїВідео

02:32

Головний біль для Кремля: в ЗСУ назвали нові цілі масованих ударів по Росії

01:30

"Найзарозуміліші люди на планеті": відомий глянець "розніс" Гаррі та Меган

00:10

"Супермен" Генрі Кавілл уперше став батьком

00:08

Чи завдасть РФ ракетного удару по Україні перед інавгурацією Трампа: у ЗСУ відповіли

19 січня, неділя
23:19

Голлівудський дебют: 8-річна донька Дмитра Ступки знімається для Netflix

23:03

"Ударна хвиля ледь не знесла будинок": росіяни скаржаться на атаку безпілотників

22:23

"Два головні удари": Сирський розкрив основну мету ЗСУ в Курській області

22:13

"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

22:00

Обведуть навколо пальця будь-кого: 5 найхитріших знаків зодіаку

21:32

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заявуВідео

Реклама
21:27

Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ

20:58

Що робити, щоб страшний сон не збувся: народні способи

20:58

"Окупантів змішали з бетоном": ЗСУ показали ефектне знищення ворога

20:15

Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

19:55

Рекордна кількість: розвідка Британії розкрила втрати Росії у війні

19:35

США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time

19:30

Бойко - не герой та мирний план Трампа: головні новини України (дайджест)

19:20

ЕксВіаГра Міша Романова розійшлася з радником президента Зеленського

18:47

Майже весна: синоптик розповів, коли в Україну "прийде" аномальне потепління

18:12

Вибух у центрі Києва: у радіостудії здетонував боєприпас, є постраждала

17:42

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

17:40

Колишній друг Пугачової пропагандист Резнік потрапив під санкції за свої вірші

17:38

Окупанти не будуть штурмувати Покровськ "в лоб": у ЗСУ назвали причину

17:30

Розкішний сніданок за 10 хвилин: ульотна закуска з лаваша - рецепт

17:25

Чи буде Трамп домовлятися з Путіним за спиною України?Погляд

17:19

План припинення війни: у МЗС зробили важливу заяву щодо примусу РФ до миру

17:15

Що буде, якщо їсти сало щодня: названо несподівані наслідкиВідео

16:52

ЗСУ у Торецьку тримають ворога під вогневим контролем: деталі від ОТУ "Луганськ"

16:34

Які запахи найбільше не переносять кішки: і на кілометр не підійдуть

16:21

Росіяни "вчепилися" в правий берег Осколу: у ЗСУ попередили про просування РФ

Реклама
15:49

Зламається не тільки смартфон: як не можна заряджати телефон у машині

15:22

РФ обрала нову ціль: у розвідці Британії назвали напрямки просування ворога

15:18

Зеленський вдарив санкціями по прихильниках РФ: у списку - щонайменше 5 гучних прізвищ

15:11

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

15:08

"Мир в обмін на території": у США дізналися, яким може бути план Трампа

15:02

Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО: кого зачепить у першу чергу

14:48

Експерти закликали не годувати птахів хлібом у січні: в чому причина

14:03

"Мої серце і розум": Соловій показала рідкісне фото важливого для неї чоловіка

13:53

Візит словацької опозиції до Києва: Фіцо заговорив про спробу держперевороту

13:47

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти