Пріоритет - переговори з Путіним: Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні

Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати упродовж перших місяців його президентства.

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Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

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Трамп доручив домовитися про переговори з Путіним

47-й президент США обіцяє завершити війну в Україні

Під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України та доручив після інавгурації організувати дзвінок господареві Кремля Володимиру Путіну, щоб домовитися про зустріч із ним.

"Я припиню війну в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні", - заявив Трамп.

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Як пише CNN, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями після його присяги. Мета дзвінка - обговорити особисту зустріч із Путіним у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

Трамп і його команда сподіваються швидко почати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства, зокрема шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

При цьому видання зазначає, що "мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення, майже напевно, що він [Трамп] порушить цю обіцянку".

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Переговори Трампа і Путіна

Чиновники з команди національної безпеки Трампа почали працювати над підготовкою до телефонної розмови з Путіним кілька тижнів тому. Поки незрозуміло, чи була остаточно узгоджена дата розмови.

Щойно Трамп вступить на посаду, американські та російські чиновники можуть почати серйозну роботу над організацією особистої зустрічі.

Новий президент заявив, що переговори вже організовуються, але Кремль заявив, що почекає, доки Трамп вступить на посаду, щоб почати офіційну підготовку. Швейцарія та Сербія заявили, що готові організувати цю зустріч.

Видання зазначає, що будь-які переговори між Трампом і Путіним відображатимуть "різкий відхід від підходу президента Джо Байдена", адже Байден не говорив безпосередньо з Путіним майже три роки.

"Трамп бачить речі по-іншому. Його погляд, описаний людиною, знайомою з його мисленням, полягає в тому, що пряма взаємодія з Путіним - це саме те, що потрібно для пошуку рішення, яке дозволить покласти край війні", - зазначають журналісти.

Наразі невідомо, чи збирається Трамп продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо надання Києву зброї та розвідувальних даних і на які гарантії безпеки може погодитися, щоб задовольнити президента Володимира Зеленського.

Також політик не уточнив, хто платитиме за відновлення України, хоча, виходячи з його попередніх коментарів, навряд чи це будуть Сполучені Штати.

Дональд Трамп і війна в Україні - останні новини

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

"Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим", - сказав він.

Екс-командувач силами США в Європі Бен Годжес припускає, що, попри заяви Трампа про припинення вогню в Україні, його підхід полягатиме в сильному тиску на обидві сторони війни для укладення швидкого миру.

Як повідомляв Главред, Трамп і його команда планують працювати над "сильною" мирною угодою. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що угода буде вигідною для України.

За даними The Hill, Трамп може запропонувати Росії угоду в обмін на підписання мирної угоди з Україною.

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