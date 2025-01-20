'Масштабна хвиля змін': ЗМІ опублікували частину промови Трампа на інавгурації

За даними ЗМІ, під час інавгураційної промови Трамп відмовиться від урочистого стилю і прямо окреслить головні проблеми для Сполучених Штатів.

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В ЗМІ опублікували частину промови Трампа - що відомо / Колаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Про що йдеться у матеріалі The Wall Street Journal:

Трамп під час інавгурації закликатиме до "революції здорового глузду

Промова Трампа буде більш оптимістичною ніж під час попередньої інавгурації на першому президентському терміні

Тема інавгураційної промови новообраного президента США Дональда Трампа буде зосереджена на "відновленні довіри" в країні. Видання The Wall Street Journal, ознайомившись із нотатками промови, повідомляє, що Трамп закликатиме до "революції здорового глузду", передає Європейська правда.

У промові Трамп наголосить, що повертається до Білого дому з упевненістю та оптимізмом, вважаючи, що Америка стоїть на порозі нової ери національного процвітання.

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"Країною прокочується хвиля змін. Сьогодні я звертаюся до американців із посланням про те, що настав час знову діяти з мужністю, енергією і життєздатністю найбільшої цивілізації в історії", – наводить WSJ нотатки обраного президента США.

Як зазначають джерела, знайомі з підготовкою до інавгурації, у 2017 році Трамп у своїй промові згадував про "американську бійню", але цього разу планує зробити виступ більш оптимістичним. Водночас не виключають, що Трамп може імпровізувати та відхилитися від заздалегідь підготовленого сценарію.

Очікується також, що 47-й президент США відмовиться від урочистого стилю своїх попередників і прямо окреслить найактуальніші, на його думку, проблеми країни, пропонуючи конкретні шляхи їх вирішення.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Інавгурація Дональда Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа, яка ознаменує початок його другого терміну на посаді президента. Видання "Главред" проводить текстову онлайн-трансляцію цієї події.

Мирний план Дональда Трампа щодо України може включати два ключові аспекти: питання про членство України в НАТО та заморожування бойових дій. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, команда нового президента США може ініціювати переговори для завершення повномасштабної війни в Україні, зосередившись на цих двох позиціях.

Дональд Трамп також повідомив своїм радникам, що після вступу на посаду має намір відвідати Китай для зміцнення відносин із головою КНР Сі Цзіньпіном. За інформацією The Wall Street Journal, Трамп, який під час свого першого президентського терміну відвідав Китай майже через рік після вступу на посаду, планує здійснити цей візит протягом перших 100 днів нового терміну.

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Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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