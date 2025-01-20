ТЕС знищено повністю: РФ вдарила по об'єкту енергетики, триває розбір завалів

Раніше ТЕС ПАТ "Центренерго" вже зазнавала ударів агресора РФ.

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РФ атакує українські ТЕС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДТЕК

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Раніше ТЕС уже зазнавала ударів агресора

Постраждалих немає, розпочато розбір завалів

Країна-агресор РФ завдала чергового удару по одній із теплових електростанцій у ніч на понеділок, 20 січня.

Як ідеться в повідомленні у Facebook ПАТ "Центренерго", раніше ТЕС уже зазнавала ударів агресора.

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"Незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Постраждалих немає. Після обстрілу фахівці почали розбирати завали", - йдеться в повідомленні "Центренерго".

Компанія уточнила, що її загальні збитки від попередніх атак РФ уже перевищують EUR250 млн, і зазначила, що ця сума зростатиме надалі, оскільки оцінка ушкоджень ще триває.

"Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 50 обстрілів. Навесні 2024 року "Центренерго" стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки", - додали в ПАТ "Центренерго".

/ Главред

Удари РФ по енергетиці - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що під час російського обстрілу загинув енергетик. Йому було лише 51 рік. Дмитро Петленко присвятив понад 30 років енергетиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як можна захистити енергетику від ударів РФ. Минулий рік був найважчим для української енергосистеми.

Як писав раніше Главред, Росія завдала удару по теплоелектростанціях, обладнання станцій серйозно пошкоджено.

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