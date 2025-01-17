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До середини квітня військовий контингент КНДР на Курщині може бути знищено - ISW

Анна Ярославська
17 січня 2025, 07:48
288
Північнокорейські війська, які беруть участь у бойових діях у Курській області, зазнають критично високих втрат.
Курська область, полонені КНДР
Коли будуть знищені всі війська КНДР у Курській області: відповідь ISW / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Військові КНДР зазнають серйозних втрат
  • Весь контингент північнокорейських солдатів може бути знищений за 12 тижнів

Весь північнокорейський контингент, що налічує близько 12 тисяч військовослужбовців, які перебувають у Курській області, може бути вбитий або поранений у боях до середини квітня 2025 року, якщо війська КНДР і далі зазнаватимуть поточних високих втрат. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 16 січня.

За оцінками ISW, північнокорейські війська, які беруть участь у бойових діях у Курській області, зазнають критично високих втрат.

відео дня

Повідомляється, що північнокорейські війська втрачають приблизно 92 людини на день з моменту залучення до бойових дій у грудні 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський на початку січня 2025 року заявив, що 3800 військових із Північної Кореї вже було вбито або поранено.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, станом на 13 січня 2025 року 300 північнокорейців загинули, а ще 2700 - дістали поранення.

Аналітики ISW зазначають, що, якщо нинішні темпи втрат збережуться, весь контингент із 12 тисяч північнокорейських солдатів може бути знищено за 12 тижнів, тобто до середини квітня 2025 року.

"Північнокорейські війська, ймовірно, продовжать відчувати більше співвідношення поранених до загиблих, що характерно для збройного конфлікту. Незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати в бій, і якщо так, то коли саме", - ідеться в повідомленні.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред ​

Участь військових КНДР у війні РФ проти України

Як повідомляв Главред, північнокорейські підрозділи на Курському напрямку продовжують зазнавати суттєвих втрат серед особового складу, внаслідок чого російські командири перекидають на передову нові військові підрозділи КНДР.

11 січня президент Володимир Зеленський повідомив про те, що українські військові взяли в полон у Курській області двох військових із Північної Кореї.

Пізніше Зеленський показав новий відеополик допиту полоненого військового з Північної Кореї.

Солдати з КНДР, взяті в полон Збройними силами України, можуть опинитися в Південній Кореї. Уряд Південної Кореї планує провести відповідні консультації з Україною, заявило Міністерство закордонних справ Південної Кореї.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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