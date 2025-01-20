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Путін назвав свою умову мирних переговорів щодо України і звернувся до Трампа

Юрій Берендій
20 січня 2025, 16:36
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Воєнний злочинець Володимир Путін зазначив, що у війні проти України необхідно встановити довготривалий мир, а не короткочасне перемир'я.
Путін назвав свою умову мирних переговорів щодо України і звернувся до Трампа
Путін привітав Трампа із вступом на посаду і згадав про війну в Україні / Колаж Главред, фото: ​скріншот із відео, facebook/​DonaldTrump

Коротко :

  • Путін привітав Трампа із вступом на посаду
  • Російський диктатор зазначив, що ціль так званого "СВО" полягає у відстоювання інтересів РФ

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ, під час якої обговорював війну проти України, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У ході засідання розглядали міжнародні питання, включно з ситуацією на Близькому Сході, навколо України, а також перспективи російсько-американських відносин з майбутньою адміністрацією США.

відео дня

Путін привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента і заявив, що Росія нібито готова до діалогу з новою адміністрацією США стосовно так званого "українського конфлікту".

"Ми бачимо заяви новообраного президента США і членів його команди про бажання відновити прямі контакти з Росією, перервані не з нашої вини адміністрацією, яка йде", - сказав Путін.

Він зауважив, що у Кремлі також звертають увагу на заяви Дональда Трампа про важливість запобігання третій світовій війні.

"Безумовно, ми вітаємо такий настрій і вітаємо обраного президента США зі вступом на посаду", - додав президент.

Президент країни-агресора Росії підкреслив, що слід усунути першопричину "кризи" (так він називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну – ред.), а основною метою врегулювання, на його думку, має стати встановлення тривалого миру, а не тимчасове перемир’я.

"Що ж стосується самого врегулювання ситуації, то знову хочу наголосити: його метою має бути не коротке перемир'я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх людей, усіх народів, які проживають у цьому регіоні", - сказав воєнний злочинець Володимир Путін.

Він наголосив на тому, що діалог зі США будуватиметься на рівноправній і взаємоповажній основі.

"Ми, звісно, будемо боротися за інтереси Росії, за інтереси російського народу, в цьому і полягає сенс "СВО"", - додав Путін.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наступальні дії російських окупаційних військ тривають, і ворог поступово наближається до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями, що підтверджується даними карти DeepState. Керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зауважив, що це теоретично може становити загрозу для Павлограда на Дніпропетровщині.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що зупинка російських військ на нинішній лінії розмежування стане для Росії фактичною поразкою, демонструючи її "слабкість і неадекватність".

На Курахівському напрямку ситуація залишається складною через постійні спроби російських сил прорватися вперед. Зокрема, 19 січня противник намагався атакувати українські позиції, використовуючи 10 одиниць бронетехніки. Як повідомив представник комунікаційного відділу 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ Орест Дрималовський українські десантники дали потужну відсіч ворогу.

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Ордер на арешт Володимира Путіна - ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.

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