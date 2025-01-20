Путін назвав свою умову мирних переговорів щодо України і звернувся до Трампа

Воєнний злочинець Володимир Путін зазначив, що у війні проти України необхідно встановити довготривалий мир, а не короткочасне перемир'я.

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Путін привітав Трампа із вступом на посаду і згадав про війну в Україні / Колаж Главред, фото: ​скріншот із відео, facebook/​DonaldTrump

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Путін привітав Трампа із вступом на посаду

Російський диктатор зазначив, що ціль так званого "СВО" полягає у відстоювання інтересів РФ

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ, під час якої обговорював війну проти України, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У ході засідання розглядали міжнародні питання, включно з ситуацією на Близькому Сході, навколо України, а також перспективи російсько-американських відносин з майбутньою адміністрацією США.

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Путін привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента і заявив, що Росія нібито готова до діалогу з новою адміністрацією США стосовно так званого "українського конфлікту".

"Ми бачимо заяви новообраного президента США і членів його команди про бажання відновити прямі контакти з Росією, перервані не з нашої вини адміністрацією, яка йде", - сказав Путін.

Він зауважив, що у Кремлі також звертають увагу на заяви Дональда Трампа про важливість запобігання третій світовій війні.

"Безумовно, ми вітаємо такий настрій і вітаємо обраного президента США зі вступом на посаду", - додав президент.

Президент країни-агресора Росії підкреслив, що слід усунути першопричину "кризи" (так він називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну – ред.), а основною метою врегулювання, на його думку, має стати встановлення тривалого миру, а не тимчасове перемир’я.

"Що ж стосується самого врегулювання ситуації, то знову хочу наголосити: його метою має бути не коротке перемир'я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх людей, усіх народів, які проживають у цьому регіоні", - сказав воєнний злочинець Володимир Путін.

Він наголосив на тому, що діалог зі США будуватиметься на рівноправній і взаємоповажній основі.

"Ми, звісно, будемо боротися за інтереси Росії, за інтереси російського народу, в цьому і полягає сенс "СВО"", - додав Путін.

Війна в Україні - останні новини за темою

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