ЗСУ завдають вражаючих втрат штурмовикам КНДР: в ISW розкрили загрози

СБУ заявила, що українська влада співпрацює з південнокорейською розвідкою.

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ЗСУ знищують бійців КНДР / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, militaryarms.ru

Ключові тези аналітиків ISW:

ЗСУ захопили перших північнокорейських військовополонених на Курщині

Північнокорейська армія розгортає великі штурмові групи для наступу

Аналітики Інституту вивчення війни заявили про те, що розгортання великих штурмових груп військових КНДР для ведення бойових дій на боці РФ, незважаючи на часті удари українських безпілотників, сприяє ймовірному високому рівню втрат з боку КНДР.

Як повідомляють аналітики ISW, що українські сили захопили перших північнокорейських військовополонених у Курській області. Служба безпеки України (СБУ) заявила 11 січня, що 9 січня українські Сили спеціальних операцій взяли в полон північнокорейського солдата в Курській області, а нещодавно українські десантно-штурмові війська захопили другого північнокорейського солдата в цьому районі.

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СБУ заявила, що українська влада співпрацює з південнокорейською розвідкою для спілкування з військовополоненими, оскільки вони не розмовляють ні англійською, ні російською, ні українською мовами.

Один з військовополонених мав при собі російський військовий квиток Республіки Тува, який, за повідомленнями, російська влада видала йому восени 2024 року.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Військовополонений розповів, що він пройшов навчання з координації дій з російськими військами лише протягом одного тижня перед відправкою на бойові дії і що він думав, що їде на навчання в Росію, а не на війну в Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зазвичай російські або північнокорейські сили вбивають поранених північнокорейських військовослужбовців, щоб приховати свою участь у війні.

"За повідомленнями, північнокорейські сили розгортають великі штурмові групи для ведення бойових дій, незважаючи на часті удари українських безпілотників, що, ймовірно, сприяє високому рівню втрат з боку Північної Кореї і, вірогідно, вплине на уроки, які північнокорейське військове командування винесе з бойових дій у цій війні", - повідомили аналітики ISW.

Війська КНДР проти ЗСУ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що північнокорейський полонений розкрив правду про втрати військових з КНДР. За його словами, серед солдатів з КНДР у Росії були "значні втрати", що неодноразово підтверджували офіційні відомства цивілізованих країн світу, зокрема й України.

У МЗС України заявили про загрози для Європи після взяття у полон військових з КНДР. Андрій Сибіга повідомив, що участь у загарбницькій війні проти України беруть регулярні війська КНДР, а не найманці, що є загрозою для Індо-Тихоокеанського регіону.

Очільник розвідцентру Сил оборони Естонії повідомив, що армія РФ та КНДР потопає у втратах. Підрозділи з КНДР, які діють на курському напрямку, зазнають значних втрат. Вони часто йдуть у бій без підготовки та артилерійської підтримки, що лише збільшує їхні втрати.

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