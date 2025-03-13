Умови припинення вогню та 'нюанси' Путіна: головні новини України (дайджест)

Новини України 13 березня лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 13 березня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, Офіс президента України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Армія РФ захопила Суджу: в ISW сказали, як Путін це використає на переговорах зі США

Армія РФ захопила Суджу в Курській області та веде бойові дії із ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що окупанти спробують створити буферну зону поблизу російсько-українського кордону. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW пишуть, що оприлюднені 12 березня геолокаційні кадри вказують на те, що армія РФ нещодавно захопила Суджу і просунулася на північний захід від міста.

відео дня

Припинення вогню на фронті: РФ може поставити "неможливі умови" для України

Російські посадовці можуть висунути власні умови щодо угоди про 30-денне припинення вогню на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що країна-агресор Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову згоди на тимчасове припинення вогню.

На думку аналітиків, таке рішення було б надзвичайно вигідним для РФ. Така поступка також знищила б важелі впливу США на майбутні переговори, на додаток до порушення умов, за яких Україна погодилася на припинення вогню.

Росіяни стратили щонайменше 5 українських військовополонених - Лубінець

Росіяни продовжують вбивати українських військовополонених. Зокрема, в соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, на оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених.

Вибухи гриміли в шести областях РФ: дрони атакували важливі об'єкти росіян

У Саратовській області РФ зафіксовано атаку невідомих дронів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Саратовська область є одним із ключових регіонів у газотранспортній системі Росії", - додав Коваленко в повідомленні в Telegram.

Росія зазнає невдачі по всьому фронту, окрім одного напрямку - Forbes

Армія країни-агресорки Росії повернула значну територію Курської області, внаслідок чого українським військовим довелося відступати. Однак ця ситуація не вказує на слабкість ЗСУ, адже на інших ділянках фронту ворог зазнає невдач.

У статті Forbes йдеться, що вздовж більш як 1200-кілометрової лінії фронту наступальна операція окупаційних військ РФ зупинилася і навіть подекуди Україні вдалося відбити власні території внаслідок успішних контратак.

Клуби чорного диму: у Москві спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦ

У Москві в четвер, 13 березня сталась пожежа на ТЕЦ. Кадри масштабного загоряння вже розлетілись мережею. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відомо, що у Москві спалахнула ТЕЦ №16, яка знаходиться на вулиці Третій Хорошівській.

Дрони ГУР рознесли замасковане виробництво безпілотників у РФ

Увечері 12 березня далекобійні дрони ГУР Міноборони України атакували в Калузькій області виробництво безпілотників, яке було замасковано на території іншого заводу.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на джерела, далекобійні ударні дрони завдали ударів по місцю виробництва безпілотників у селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для складання безпілотників були розміщені в цехах заводу Калузький газобетон.

Росіяни перекинули нові резерви через Оскіл: майор назвав напрямок

Російські окупаційні війська використовували замерзлу річку Оскіл для перекидання частини сил, а зараз намагаються докидати війська за допомогою малих плавзасобів, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

Як підкреслив він під час інформаційного телемарафону, росіяни скористалися можливістю перекинути частину плавзасобів по льоду, тепер завданням українців є вибивати їх звідти.

Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації про зустріч із представниками США в Саудівській Аравії, зокрема перебіг перемовин та ключові аспекти.

"Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, довготривалого та гідного миру. Команди - молодці: було відновлено оборонну допомогу та допомогу розвідданими", - написав Зеленський у Telegram.

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон

Верховна Рада України в четвер, 13 березня, прийняла в цілому законопроєкт, який пропонує дати військовозобов'язаним знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК. Про це пише Судово-юридична газета.

Згідно з законопроєктом №12093, протягом 10 днів військовозобов'язаний, якого притягнули до адміністративної відповідальності, може самостійно звернутися до уповноважених органів та сплатити накладений штраф у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 000 грн.

Росія офіційно відмовилась від перемир'я: чого чекати Україні та як реагують США

13 березня 2025 року спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Ця ініціатива є частиною зусиль США, спрямованих на досягнення мирного врегулювання конфлікту, який триває вже понад три роки. Однак, радник Путіна Юрій Ушаков висловив скептицизм щодо цієї пропозиції, зазначивши, що тимчасове перемир'я лише надасть українським силам можливість перегрупуватися, і наголосив на необхідності довгострокового та всеосяжного мирного рішення, яке враховуватиме інтереси Росії.

Главред зібрав головне, що варто знати про позицію Росії щодо перемир’я на фронті на 30 днів та чим це може обернутись для Кремля.

"Путіну доведеться обирати": в ОП спрогнозували результати переговорів США з РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував ймовірні результати переговорів представників команди Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Він (Трамп, ред.) не піде на поступки Росії, тому що це питання глобального лідерства", - наголосив він в ефірі 24 Каналу.

"Дві події вирішать все": чого чекати від Путіна після переговорів в Джидді

11 вересня під час переговорів у Саудівській Аравії Україна прийняла пропозицію США про місячне припинення вогню, тепер чекають на відповідь Кремля. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви для обговорення готовності Росії до цього кроку. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу заявив, що ключове питання – визначення нейтральної сторони, яка контролюватиме дотримання перемир'я.

Він також зауважив, що Путін може спробувати підірвати репутацію Трампа.

Путін згоден на припинення вогню в Україні на 30 днів, але є ряд нюансів

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що погоджується на припинення бойових дій, але лише за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру". Про це він сказав під час спільної пресконференції з Олександром Лукашенком, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Це план Трампа: США можуть ввести проти РФ найжорсткіші санкції

США готові "без вагань" ввести проти РФ найжорсткіші санкції. Це планують зробити у разі необхідності. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє CNBC.

Такі санкції є частиною плану американського президента Дональда Трампа щодо підготовки до успішних мирних переговорів. Трамп готовий чинити "максимальний тиск на обидві сторони".

Чи поверне Україна Запорізьку АЕС і які території забере РФ: нові заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп зустрівся в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили територіальні поступки, припинення вогню і завершення війни в Україні. Про це повідомляє Sky News і Aljazeera.

"Шпагат для РФ": про що говорили делегації США та України за закритими дверима

Сполучені Штати заздалегідь повідомили Україну про намір вести переговори з Росією. Водночас під час обговорень у Саудівській Аравії між Україною та США питання територіальних поступок чи проведення виборів не порушувалося. Про це ТСН.ua розповіло дипломатичне джерело.

Україну накриває похолодання: регіони заливатиме дощем

Погода в Україні 14 березня буде дощовою, синоптики попереджають про похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що анексія Гренландії відбудеться. Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

"Я думаю, що анексія Гренландії відбудеться. Нам доведеться укласти угоду щодо Гренландії", - сказав він.

Трамп сказав Рютте, що це "необхідно для міжнародної безпеки", а не просто безпеки.

Як пише The Wall Street Journal у матеріалі від 13 березня, Трамп розглядає можливість приєднання Гренландії до території США, не виключаючи при цьому військового втручання. Згідно з джерелами в Білому домі, питання про придбання острова залишається на порядку денному адміністрації, а тиск на Данію продовжує зростати.

Кремль готує відмову від перемир'я: Зеленський назвав справжній страх Путіна

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вдався до маніпуляцій та готується відмовитись від режиму припинення вогню на фронті. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, реакція Путіна на ідею припинення вогню виявилася очікувано маніпулятивною, і наразі він фактично готується до відмови в припинені вогню.

РФ підтягує серйозні резерви, на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію - ОВА

У Сумській області через складну ситуацію в Курській області РФ оголосили обов'язкову евакуацію у декількох населених пунктах Сумського району. Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Евакуацію будуть проводити у 8 населених пунктах Юнаківської та Миропільської громад. Загалом там проживає 543 людини, з яких 20 - діти.

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