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Річка Оскіл переходить у тил до окупантів: на Харківщині РФ готує новий прорив

Юлія Закрепа
26 лютого 2025, 21:49
354
Ворог постійно атакує і проводить штурмові дії на Куп'янському напрямку.
Річка Оскіл переходить у тил до окупантів: на Харківщині РФ готує новий прорив
Що відбувається на Харківщині / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Головні тези Ткачука:

  • На Куп'янському напрямку фронт розширюється
  • Річка Оскіл перестає бути лінією розмежування

Депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук повідомив, що на Купʼянському напрямку окупанти активізували свої зусилля, щоб просуватись у бік Купʼянська.

"Бойові дії на Куп'янському напрямку тривають щодня. Ворог постійно атакує і проводить штурмові дії. Якщо говорити про нові загрози, то можна сказати про населений пункт Тополі. Сьогодні у DeepState повідомили, що ворог проснувся біля населеного пункту Тополі. Це село розташоване між кордоном з РФ та річкою Оскіл і є найпівнічнішим флангом оборони ЗСУ", - пояснив Ткачук в ефірі телеканалу Еспресо.

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За словами депутата, фронт на Куп'янському напрямку поступово розширюється.

"Невеликий населений пункт Тополі, розташований на західному березі річки Оскіл, і там тривають бої. Сам фронт там розширяється. Це вже тепер Дворічна, Тополі й окупанти намагаються прорватись у бік Куп'янська. Річка Оскіл, принаймні на північ від Куп'янська, перестає бути лінією розмежування і поступово переходить у тил окупантів", - додав він.

Річка Оскіл переходить у тил до окупантів: на Харківщині РФ готує новий прорив
Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ворог атакував на Куп'янщині та намагався перейти Оскол. Також у Хортиці підкреслили, що окупанти атакували позиції Сил оборони у Вовчанську на Харківському напрямку. Проте ворог зазнав втрат і змушений був відійти.

Максим Жорін розповів про зухвалі спроби РФ форсувати Оскіл. За його словами, російська армія намагається прорватися до річки Оскіл з різних напрямків: зі сторони Макіївки та в районі Загризового. Ворог активно діє поблизу Дворічного, де постійно намагається форсувати річку.

ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем. В ОСУВ "Хортиця" додали, що на всіх напрямках ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Водночас, українські захисники наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.

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