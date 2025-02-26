Річка Оскіл переходить у тил до окупантів: на Харківщині РФ готує новий прорив

Головні тези Ткачука:
- На Куп'янському напрямку фронт розширюється
- Річка Оскіл перестає бути лінією розмежування
Депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук повідомив, що на Купʼянському напрямку окупанти активізували свої зусилля, щоб просуватись у бік Купʼянська.
"Бойові дії на Куп'янському напрямку тривають щодня. Ворог постійно атакує і проводить штурмові дії. Якщо говорити про нові загрози, то можна сказати про населений пункт Тополі. Сьогодні у DeepState повідомили, що ворог проснувся біля населеного пункту Тополі. Це село розташоване між кордоном з РФ та річкою Оскіл і є найпівнічнішим флангом оборони ЗСУ", - пояснив Ткачук в ефірі телеканалу Еспресо.відео дня
За словами депутата, фронт на Куп'янському напрямку поступово розширюється.
"Невеликий населений пункт Тополі, розташований на західному березі річки Оскіл, і там тривають бої. Сам фронт там розширяється. Це вже тепер Дворічна, Тополі й окупанти намагаються прорватись у бік Куп'янська. Річка Оскіл, принаймні на північ від Куп'янська, перестає бути лінією розмежування і поступово переходить у тил окупантів", - додав він.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ворог атакував на Куп'янщині та намагався перейти Оскол. Також у Хортиці підкреслили, що окупанти атакували позиції Сил оборони у Вовчанську на Харківському напрямку. Проте ворог зазнав втрат і змушений був відійти.
Максим Жорін розповів про зухвалі спроби РФ форсувати Оскіл. За його словами, російська армія намагається прорватися до річки Оскіл з різних напрямків: зі сторони Макіївки та в районі Загризового. Ворог активно діє поблизу Дворічного, де постійно намагається форсувати річку.
ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем. В ОСУВ "Хортиця" додали, що на всіх напрямках ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Водночас, українські захисники наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.
Більше цікавих новин:
- Популярний український співак вступив до лав ЗСУ: "Служу нашому народу"
- Одним "кліком": експерт застеріг, як США можуть зупинити ЗСУ на полі бою
- На Покровському напрямку важкі бої: у ЗСУ розкрили деталі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред