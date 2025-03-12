У Кривому Розі - серія вибухів, є 'приліт' та пожежа: що всі подробиці

Кривий Ріг опинився під ударом російських ракет. У місті дуже багато пошкоджених багатоквартирних будинків, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу.

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РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу ​ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, 37 отдельная бригада морской пехоты:

Коротко:

У Кривому Розі вранці було чути вибухи

Є "приліт" в інфраструктурний об'єкт

Уранці 12 березня у Кривому Розі прогриміла серія вибухів. Місцева влада повідомила про ракетний удар країни-агресора РФ.

Спочатку про вибухи в місті повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Кривий Ріг. Ракетна атака. Все розуміємо, все працюємо. Дотримуємося інформаційної гігієни. Можливі повторні виходи - бережіть себе і близьких", - написав він у Telegram о 07:28.

Пізніше інформацію про вибухи підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, є "приліт" в інфраструктурний об'єкт. Спалахнула пожежа.

"Серія вибухів у Кривому Розі. Наслідки атак з'ясовуємо. Попередньо, є поранена людина. Влучання в інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа", - повідомив він 07:48.

Місцеві ЗМІ публікують кадри з Кривого Рогу - над містом здіймається стовп диму. Повідомляється, що окупанти запустили дві ракети Іскандер-М.

Дивіться відео - Після вибуху в Кривому Розі видно стовп диму:

08:09 У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років, повідомив Лисак.

Голова ради оборони міста Вілкул повідомив, що вона в момент обстрілу їхала в тролейбусі. Також відомо про двох поранених, вони перебувають у лікарні.

08:24 За словами Лисака, постраждалих у Кривому Розі станом на зараз двоє.

Жінку (41 рік) госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Ще одній потерпілій (78 років) допомогу надали на місці. Від пережитого вона буде оговтуватися вдома.

08:35 Вілкул повідомив, що у місті дуже багато пошкоджених багатоквартирних будинків, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу.

"Штаб допомоги людям розгортається в тому самому місці, де після минулого ракетного удару, який був півроку тому. Місцеві зрозуміють та візуально буде видно. Будівельні матеріали (ОСБ, плівка, рейка, саморізи, цвяхи) вже веземо, будуть через 20 хвилин. Заяви на матеріальну допомогу від міста. Усі служби працюють", - наисав він.

08:41 Кількість поранених у Кривому Розі зросла до п’яти.

"50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років – у середньому. Ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", - повідомив Лисак.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері у вівторок, 11 березня, у низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів. Під ворожий удар потрапили Суми, Дніпро, Харків і Київська область. Місцева влада розповіла про наслідки російської атаки.

Унаслідок вечірнього удару країни-агресора РФ по Одесі 11 березня було пошкоджено суховантаж. Удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучання балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. У цей час на борту перебувало 12 членів екіпажу, внаслідок удару РФ загинуло четверо людей.

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