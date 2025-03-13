Клуби чорного диму: у Москві спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦ

Є загроза поширення вогню на масляні баки в цокольне приміщення.

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Пожежа в Москві / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Москві сталась пожежа на ТЕЦ

Горить дах адміністративної будівлі

Площа загоряння - 300 квадратів

У Москві в четвер, 13 березня сталась пожежа на ТЕЦ. Кадри масштабного загоряння вже розлетілись мережею. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відомо, що у Москві спалахнула ТЕЦ №16, яка знаходиться на вулиці Третій Хорошівській.

відео дня

За відомою інформацією, пожежа сталася на даху восьмиповерхової будівлі. Як зазначають росіяни, до місця їдуть екстрені служби.

На кадрах, які опублікували у мережі, можна помітити, що пожежа досить масштабна. Очевидці публікують кадри з клубами чорного диму, які здіймаються над територією ТЕЦ.

Telegram-канали також пишуть, що пожежники не можуть почати гасити ТЕЦ-16 - їх не пускають на режимний об'єкт. Рятувальники чекають дозволу потрапити на територію. Площа загоряння - 300 квадратів.

Крім того, низькопрокладені труби заважають встановленню підйомних механізмів на території ТЕЦ-16 для гасіння пожежі. Є загроза поширення вогню на масляні баки в цокольне приміщення.

Наразі горить дах адміністративної будівлі, яка на ремонті й не експлуатується. Там загорівся бітумний утеплювач. Пожежі присвоєно другий ранг складності.

Пожежа в Москві - відео:

Пожежі в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, У ніч на 11 березня в РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ. На парковці в Домодєдово спалахнула пожежа.

Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони в ніч на 4 березня 2025 року завдали ударів по ключових об’єктах російських військ. Зокрема, в Ростовській області уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру, яка забезпечувала постачання пального для армії РФ. Зафіксовано потужні вибухи та масштабну пожежу.

Крім того, у ніч на 3 березня в російській Уфі прогриміли вибухи після атаки невідомих дронів. Під удар потрапив нафтопереробний завод Башнефти. У результаті спалахнула пожежа.

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