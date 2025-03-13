Клуби чорного диму: у Москві спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦ

Коротко:
- У Москві сталась пожежа на ТЕЦ
- Горить дах адміністративної будівлі
- Площа загоряння - 300 квадратів
У Москві в четвер, 13 березня сталась пожежа на ТЕЦ. Кадри масштабного загоряння вже розлетілись мережею. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Відомо, що у Москві спалахнула ТЕЦ №16, яка знаходиться на вулиці Третій Хорошівській.
За відомою інформацією, пожежа сталася на даху восьмиповерхової будівлі. Як зазначають росіяни, до місця їдуть екстрені служби.
На кадрах, які опублікували у мережі, можна помітити, що пожежа досить масштабна. Очевидці публікують кадри з клубами чорного диму, які здіймаються над територією ТЕЦ.
Telegram-канали також пишуть, що пожежники не можуть почати гасити ТЕЦ-16 - їх не пускають на режимний об'єкт. Рятувальники чекають дозволу потрапити на територію. Площа загоряння - 300 квадратів.
Крім того, низькопрокладені труби заважають встановленню підйомних механізмів на території ТЕЦ-16 для гасіння пожежі. Є загроза поширення вогню на масляні баки в цокольне приміщення.
Наразі горить дах адміністративної будівлі, яка на ремонті й не експлуатується. Там загорівся бітумний утеплювач. Пожежі присвоєно другий ранг складності.
Пожежа в Москві - відео:
Пожежі в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, У ніч на 11 березня в РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ. На парковці в Домодєдово спалахнула пожежа.
Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони в ніч на 4 березня 2025 року завдали ударів по ключових об’єктах російських військ. Зокрема, в Ростовській області уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру, яка забезпечувала постачання пального для армії РФ. Зафіксовано потужні вибухи та масштабну пожежу.
Крім того, у ніч на 3 березня в російській Уфі прогриміли вибухи після атаки невідомих дронів. Під удар потрапив нафтопереробний завод Башнефти. У результаті спалахнула пожежа.
Читайте також:
- Найбільша за останній час атака на Крим: у районі аеродромів і мосту вибухи
- Одна з наймасованіших атак: дрони вдарили по Краснодарському краю РФ
- Потужна атака безпілотників: дрони вдарили по двох НПЗ і нафтобазі у РФ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред