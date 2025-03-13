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Поки не укладуть мир: ЗСУ попередили, який задум Путіна втілює армія РФ

Анна Косик
13 березня 2025, 13:19
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Для Путіна один із напрямків став головним пріоритетом напередодні можливих переговорів про мир.
Путин, армия РФ
Наближення мирної угоди впливає на інтенсивність боїв на Курщині / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що сказав Тимочко:

  • Бойові дії у Курській області тривають
  • Путін хоче зменшити зону впливу ЗСУ на території РФ до укладення угоди

На території Курської області країни-агресорки Росії тривають бої між ЗСУ та армією РФ. Про це в етері Еспресо розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, українські військові станом на сьогодні, умовно кажучи, ще перебувають в районі оборони чи в районі бойових дій, району Суджі. Тому будь-які заяви про повних вихід ЗСУ, або ж їх оточеня по кордону України є неправдивими.

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Тимочко зауважив, що активізація сил противника на Курському напрямку пов'язана з тим, що до моменту фіксування мирних угод чи припинення вогню кремлівський диктатор Володимир Путін хоче зменшити контроль України над територіями Росії.

Суджа - що відомо про місто
Суджа / Главред: Інфографіка

"Бо будь-які його претензії, заяви, вимоги завжди упиратимуться в одне: як ти заявляєш, що ти контролюєш ситуацію на фронті, якщо на твоїй території Збройні сили проводять військову операцію уже не день, не два і навіть не місяць, а вже більше півроку, сім місяців, чи вже навіть восьмий пішов. Тобто розуміємо, що для Путіна це дуже і дуже болюча і неприйнятна ситуація, тому так виглядає", - пояснив він.

Військовослужбовець зауважив, що попри ускладнення ситуації на Курщині не факт, чи ворогу вдасться дійти до своїх кордонів, адже якщо рішення про 30-денне припинення вогню таки приймуть, то ЗСУ все ще залишатимуться на території противника.

"Він (Путін - Главред) це прекрасно розуміє. Тому оці переговорні всі моменти, нюанси поки не викладені на папері, вони і впливають на те, що Путін так інтенсивно кидає свої війська безпосередньо на Курщині", - підсумував Тимочко.

Ситуація у Курській області - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за даними Forbes армія країни-агресорки Росії повернула значну територію Курської області, внаслідок чого українським військовим довелося відступати.

Раніше секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко також заявив, що українські військові почали виходити з Курської області РФ, однак поки що не йдеться про повний вихід ЗСУ з території противника.

Напередодні в ДПСУ розповіли, що російська окупаційна армія намагається витіснити українську армію з території Курської області. При цьому на цій ділянці не фіксуються спроби ворога прорвати російсько-український кордон.

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Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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війна в Україні ЗСУ Володимир Путін Операція в Курській області Фронт
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