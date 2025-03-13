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Путін згоден на припинення вогню в Україні на 30 днів, але є ряд нюансів

Юрій Берендій
13 березня 2025, 18:08оновлено 13 березня, 19:04
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Російський диктатор Володимир Путін виставив ряд умов щодо припинення вогню в Україні та заявив про підтримку дій Трампа для досягнення миру.
Путін згоден на припинення вогню в Україні на 30 днів, але є ряд нюансів
Путін виставив ряд умов щодо припинення вогню / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ОК "Захід"

Коротко:

  • Путін погодився на перемир'я в Україні
  • Глава Кремля та воєнний злочинець назвав ряд нюансів щодо організації режиму тиші
  • В РНБО відреагували на заяви російського диктатора

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що погоджується на припинення бойових дій, але лише за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру". Про це він сказав під час спільної пресконференції з Олександром Лукашенком, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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"Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи", - сказав Путін, відповідаючи на запитання, як він оцінює пропозицію США про припинення вогню.

На його думку, для України було б вигідно досягти 30-денного перемир’я.

Коментуючи ситуацію на Курщині, російський диктатор зазначив, що не розуміє як саме буде відбуватись перемир'я та чи вийдуть українські війська з території Росії.

"Що ми будемо робити з ділянкою вклинення [ЗСУ - ред.] в Курській області? Якщо ми припиняємо бойові дії на 30 діб, що це означає? Що всі [солдати ЗСУ - ред.], хто там перебуває, будуть виходити без бою? Ми їх звідти повинні випустити після того, як вони скоїли (на думку Путіна - ред.) масу злочинів проти мирних громадян? Або українське керівництво дасть їм команду скласти зброю, просто здатися в полон? Як це буде? Незрозуміло", - сказав він.

Очільник країни-агресора РФ та воєнний злочинець також поскаржився, що Україна в рамках 30-денного режиму тиші буде продовжувати навчання військ та мобілізацію не згадуючи при цьому відповідні процеси на території самої Росії.

"А як будуть вирішуватися інші питання на всій лінії зіткнення? А це майже дві тисячі кілометрів. І там російські війська (на думку Путіна - ред.) наступають практично на всіх ділянках. Ці 30 діб будуть як використовуватися? Для того, щоб в Україні продовжилася примусова мобілізація? Для того, щоб туди постачали зброю? Для того, щоб мобілізовані знову підрозділи пройшли підготовку? Чи нічого цього не робитиметься?", - припускає Путін.

Він також задається питанням контролю за дотриманням режиму тиші.

"Тоді постає питання: як будуть вирішуватися питання контролю, верифікації? Як нам гарантують, що нічого подібного відбуватися не буде? Хто буде віддавати накази на припинення бойових дій? І яка ціна цим наказам? Майже дві тисячі кілометрів [лінія зіткнення - ред.]. Хто визначить, хто і де порушив можливу домовленість про припинення вогню?", - сказав президент країни-агресора Росії.

Він наголосив, що Росія вестиме переговори про завершення війни, враховуючи розвиток ситуації безпосередньо на фронті.

Путін вважає, що всі ці питання потребують обговорення, зокрема, можливо, із президентом США Дональдом Трампом.

Російський диктатор наголосив, що сама ідея є правильною, і Москва загалом її підтримує, проте залишаються питання, які слід обговорити.

Також він висловив подяку Дональду Трампу за його увагу до врегулювання війни Росії проти України.

Реакція України

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у своєму Telegram заявив, що поведінка Путіна є типовою для російської міжнародної політики: "ми нібито готові припинити вогонь, але з певними "нюансами"".

"Важливо розуміти, що інформаційна стратегія Росії буде направлена в будь-якому разі на те, щоб звинувачувати Україну в їхніх же порушеннях, висувати дивні вимоги, і зробити все, так само як було під час Мінська. Це їх тактика є і буде - брехати і звинувачувати", - зазначив він.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що готовий підтримати припинення бойових дій лише в разі, якщо це сприятиме довгостроковому миру, зазначивши низку важливих нюансів.

Україна, у свою чергу, погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню по всій території, але у разі запровадження режиму тиші не йдеться про скасування воєнного стану та загальної мобілізації. Про це повідомив секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

11 березня під час переговорів у Саудівській Аравії Україна прийняла пропозицію США про негайне введення 30-денного перемир'я, але з умовою, що його буде дотримуватися Росія. Однак, за словами політтехнолога Михайла Шейтельмана, наразі невідомо, чи погодиться Росія на це припинення вогню, тому деталі переговорів залишаються неясними.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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війна в Україні Володимир Путін мирне врегулювання мирні переговори з Росією
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