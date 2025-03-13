'Путіну доведеться обирати': в ОП спрогнозували результати переговорів США з РФ

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- Подоляк спрогнозував ймовірні результати переговорів
- Путіну доведеться робити вибір, вважають в ОП
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував ймовірні результати переговорів представників команди Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.
"Він (Трамп, ред.) не піде на поступки Росії, тому що це питання глобального лідерства", - наголосив він в ефірі 24 Каналу.
Представник ОП вважає, що історично Росія є конкурентом США, а Трамп пропонує своє бачення, яке не збігатиметься з уявленнями Путіна.
Він каже, що у Трампа на кону стоїть репутація і політичне домінування, а якщо Росія продовжить брехати, обнуляючи репутацію президента США, наслідки для Путіна будуть дуже жорсткі.
Подоляк переконаний, що Путіну доведеться робити вибір: або він грає в гру Трампа, підтримуючи формулу, або заявити про готовність продовжувати війну, поки його не змусять її зупинити.
Переговори про припинення вогню - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.
Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.
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Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
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