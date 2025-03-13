'Путіну доведеться обирати': в ОП спрогнозували результати переговорів США з РФ

У Дональда Трампа на кону стоїть репутація і політичне домінування, вважає Михайло Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/putinu-pridetsya-vybirat-v-op-sprognozirovali-rezultaty-peregovorov-ssha-s-rf-10646960.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк спрогнозував результати переговорів про мир / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, 36 ОБрМП

Головне:

Подоляк спрогнозував ймовірні результати переговорів

Путіну доведеться робити вибір, вважають в ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував ймовірні результати переговорів представників команди Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Він (Трамп, ред.) не піде на поступки Росії, тому що це питання глобального лідерства", - наголосив він в ефірі 24 Каналу.

відео дня

Представник ОП вважає, що історично Росія є конкурентом США, а Трамп пропонує своє бачення, яке не збігатиметься з уявленнями Путіна.

Він каже, що у Трампа на кону стоїть репутація і політичне домінування, а якщо Росія продовжить брехати, обнуляючи репутацію президента США, наслідки для Путіна будуть дуже жорсткі.

Подоляк переконаний, що Путіну доведеться робити вибір: або він грає в гру Трампа, підтримуючи формулу, або заявити про готовність продовжувати війну, поки його не змусять її зупинити.

/ Главред

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

Читайте також:

​​​​​​​​​​​​​​

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред