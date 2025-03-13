Росіяни перекинули нові резерви через Оскіл: майор назвав напрямок

Росіяни скористалися можливістю перекинути частину плавзасобів по льоду, розповів Віктор Трегубов.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 22 ОМБР, 127 ОРБр

Російські окупаційні війська використовували замерзлу річку Оскіл для перекидання частини сил, а зараз намагаються докидати війська за допомогою малих плавзасобів, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

Як підкреслив він під час інформаційного телемарафону, росіяни скористалися можливістю перекинути частину плавзасобів по льоду, тепер завданням українців є вибивати їх звідти.

"Плюс, вони намагаються докидати ще по самій річці, за рахунок малих плавзасобів, але це трохи не те "щастя", яке в них було до цього. Саме тому в них зараз є певні сили, які вони намагаються використати, а українці, звісно, намагаються їх знову за річку повернути", - зазначив український офіцер.

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Водночас представник ОСГВ "Хортиця" уточнив, що навесні водопілля на річці Оскіл не очікується.

"Зараз ні, зараз, найімовірніше, ніякої повені там не буде. З одного боку, добре, що снігу було небагато, інакше річка б промерзла на довгий час, вони б перекинули більше військ, але сильної повені не очікується, та й там річка не така, щоб вийти з берегів і змити їх усіх", - додав Трегубов.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ворог атакував на Куп'янщині та намагався перейти Оскол. Також у Хортиці підкреслили, що окупанти атакували позиції Сил оборони у Вовчанську на Харківському напрямку. Однак ворог зазнав втрат і змушений був відійти.

Раніше Максим Жорін розповів про зухвалі спроби РФ форсувати Оскол. За його словами, російська армія намагається прорватися до річки Оскіл з різних напрямків: з боку Макіївки та в районі Загризового. Ворог активно діє поблизу Дворічного, де постійно намагається форсувати річку.

Як повідомлялося, ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. В ОСУВ "Хортиця" додали, що на всіх напрямках ворог продовжує накопичувати сили та засоби для подальших атак. Водночас, українські захисники завдають загарбникам значних втрат у живій силі та техніці.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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