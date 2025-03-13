Чи поверне Україна Запорізьку АЕС і які території забере РФ: нові заяви Трампа

Американський президент зробив низку нових заяв на тлі підготовки до зустрічі Путіна і Віткоффа в Москві.

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Трамп зробив нові заяви про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що говорить Трамп:

Україна не поверне території, окуповані у 2014 році

Трамп примушує Україну піти на територіальні поступки

Трамп бачить прорив у процесі мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп зустрівся в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили територіальні поступки, припинення вогню і завершення війни в Україні. Про це повідомляє Sky News і Aljazeera.

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"НАТО активізується"

Дональд Трамп похвалив Рютте за виконану роботу і зазначив, що альянс активізувався. Таким чином можна відзначити, що позиція Білого дому щодо НАТО змінилася.

Він також заявив, що альянс став сильнішим нібито завдяки його діям. Трамп зазначає, що йому вдалося зібрати "сотні мільярдів доларів".

Переговори з Путіним

Американський президент сподівається на те, що "Росія вчинить правильно" і погодиться на припинення вогню, яке було запропоновано США. Уже незабаром із Володимиром Путіним зустрінеться спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Водночас він прокоментував заяву Путіна, яку він зробив на пресконференції з Олександром Лукашенком. Трамп сказав, що заява Путіна не була повною.

Припинення вогню і територіальні поступки

Трамп вважає нелегким процес припинення вогню в Україні. Він також заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки для досягнення миру. Трамп додав, що американська делегація вже обговорювала з Україною землі, які може забрати РФ.

"Ми хотіли б домогтися припинення вогню від Росії, і ми не працювали наосліп. Ми обговорювали з Україною землі та ділянки землі, які будуть збережені та втрачені, а також всі інші елементи остаточної угоди ... Там замішана електростанція - знаєте, дуже велика електростанція. Хто отримає електростанцію? І хто отримає те і це? Так що це нелегкий процес. Але перша фаза - це припинення вогню", - сказав Трамп.

"Україна не повернеться до кордонів 2014 року"

Президент США переконаний, що Україна нібито не зможе повернути Донбас і Крим, які були окуповані у 2014 році.

Також він відкинув ідею вступу України до НАТО.

"Вони обговорювали НАТО і перебування в НАТО, і всі знають, яка відповідь на це. Вони знали цю відповідь 40 років, чесно кажучи. Тож багато деталей остаточної угоди насправді обговорювалися ... Тепер ми подивимося, чи буде там Росія, і якщо її там не буде, це буде дуже розчаровуючий момент для світу", - сказав Трамп.

Прорив у мирних переговорах

Трамп заявив, що в мирних переговорах щодо війни в Україні "вдалося вийти з глухого кута". Він вважає, що якби в цьому процесі не було прориву, то війна тривала б ще "довгий час".

"Так, ми вийшли з глухого кута. Ми вийшли з глухого кута. Сподіваюся, це має сенс", - сказав Трамп.

Припинення вогню в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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