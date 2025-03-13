Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання

Олексій Тесля
13 березня 2025, 14:47
181
Представники України поінформували американську сторону про принципові українські позиції, розповів Володимир Зеленський.
Зеленський
Володимир Зеленський оцінив результати переговорів у Джидді / Колаж: Главред, фото: Telegram А.Єрмака, Telegram В.Зеленського

Головне:

  • Зеленський заслухав доповідь української делегації про зустріч із Джиддою
  • Київ поінформував США про принципові українські позиції
  • Понад добу світ не чує змістовної відповіді з РФ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації про зустріч із представниками США в Саудівській Аравії, зокрема перебіг перемовин та ключові аспекти.

"Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, довготривалого та гідного миру. Команди - молодці: було відновлено оборонну допомогу та допомогу розвідданими", - написав Зеленський у Telegram.

відео дня

За словами президента, представники України поінформували американську сторону про принципові українські позиції.

"Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу і на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання - це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю", - зазначив Зеленський.

Крім того, учасники доповіді обговорили потребу в забезпеченні безпеки, взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки.

Зеленський зауважив, що "вже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які прозвучали".

"І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну і намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни", - наголосив президент.

Він додав, що Україна готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами, які прагнуть допомагати наблизити мир.

Зеленський подякував Саудівській Аравії та наслідному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за організацію майданчика для роботи делегацій.

Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання
/ Главред

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

Читайте також:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна Росії та України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон

15:16Україна
Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання

Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання

14:47Україна
Росія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - Снєгирьов

Росія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - Снєгирьов

13:22Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Тепер без Кейт Міддлтон: принц Вільям зробив важливу заяву

Тепер без Кейт Міддлтон: принц Вільям зробив важливу заяву

"Моя любов": Мурат Налчаджиоглу показав, з ким відпочиває у Туреччині

"Моя любов": Мурат Налчаджиоглу показав, з ким відпочиває у Туреччині

Гороскоп на завтра 14 березня: Ракам - щасливі моменти, Козерогам - приємна зустріч

Гороскоп на завтра 14 березня: Ракам - щасливі моменти, Козерогам - приємна зустріч

Карта Deep State онлайн за 13 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Покупці масово перевертають товари у супермаркетах - до чого тут Трамп

Покупці масово перевертають товари у супермаркетах - до чого тут Трамп

Останні новини

15:59

Росія посилюватиме тиск: експерт назвав небезпечний напрямок фронту

15:50

"Найгірший будинок" в околиці став справжньою перлиною: весь ТікТок у захваті

15:22

США не можуть виступати проти ударів ЗСУ по Росії: Шейтельман пояснив чомуЕксклюзив

15:16

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон

15:03

Сили безпілотних систем Збройних Сил України: становлення, розвиток і вплив на сучасну війну

Росія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - СнєгирьовРосія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - Снєгирьов
14:47

Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання

14:45

Астрономи відкрили аж чотири нові планети: чи є там інопланетне життя

14:44

"Поки насолоджуємося": блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою

14:33

США можуть бути причетними до виходу ЗСУ з Курської області - Романюк

Реклама
14:22

Український військовий розповів, як врятував пораненого хлопця у ВенеціїВідео

14:15

Знають не усі: хто може розраховувати на соціальну допомогу в Україні

13:58

Дочка Путіністки Успенської під кайфом зганьбила матір своєю витівкоюВідео

13:53

Введення Заходом військ в Україну: прогноз перекидання європейських миротворцівВідео

13:19

Поки не укладуть мир: ЗСУ попередили, який задум Путіна втілює армія РФ

13:16

Дочка Ані Лорак проігнорувала весілля матері на Мальдівах - причина

13:04

Коли починається сезон риболовлі в Україні: варто знати, щоб не отримати штраф

13:00

Весілля Лорак: співачка одягла майже ідентичну сукню на друге одруження

12:44

Росіяни перекинули нові резерви через Оскіл: майор назвав напрямок

12:36

Дрони ГУР рознесли замасковане виробництво безпілотників у РФ

12:31

Зірка фільмів "Брат" і путініст Сухоруков потрапив у лікарню з гострим інфарктом

Реклама
12:12

РФ може відмовитись від перемир'я: в ОП розповіли, чим це обернеться для України

12:02

Клуби чорного диму: у Москві спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦВідео

11:58

Чи піде РФ на перемир'я і що буде з угодою зі США щодо ресурсів - прогнозВідео

11:43

У Європі обговорюють удари по об'єктах РФ у разі зриву Кремлем перемир'я – AP

11:26

В Україні здорожчала комуналка: за що українцям потрібно платити більше

11:20

Китайський гороскоп на завтра 14 березня: Драконам - суперечки, Бикам - складнощі

11:06

Щира турбота про інших: 3 знаки зодіаку, відомі своєю щедрістю

10:59

Коли і як правильно обрізати виноград навесні: усі тонкощі процесу

10:53

Росія зазнає невдачі по всьому фронту, окрім одного напрямку - Forbes

10:52

Дуда звернувся до Трампа з приводу "ядерки": чого хоче польський президент

10:42

Вибухи гриміли в шести областях РФ: дрони атакували важливі об'єкти росіян

10:41

Чи повернеться Трамп до підтримки України: Жданов назвав головний нюансВідео

10:23

"Валерій попався": Меладзе потрапив у неприємності в Москві

09:48

Росіяни стратили щонайменше 5 українських військовополонених - Лубінець

09:41

В України закінчилися далекобійні балістичні ракети ATACMS – АР

09:40

РФ виклала США вимоги щодо України: у Reuters дізналися, чого хоче Кремль

09:32

Зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж за іспанця - перші деталі

09:25

Урожаю позаздрять сусіди: як обрізати яблуню навесні

09:06

Що буде після Джиди: перемир'я, нафтові санкції чи нова гра Китаю?Погляд

09:01

Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Курщини: деталі від ДПСУ

Реклама
08:32

Карта Deep State онлайн за 13 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:29

"Ким вона є": Ярославський висловився про чоловіків Мартиновської

08:20

Лондон і Париж готують гарантії для України, які влаштують Трампа - Bloomberg

08:17

Припинення вогню на фронті: РФ може поставити "неможливі умови" для України

06:54

Армія РФ захопила Суджу: в ISW сказали, як Путін це використає на переговорах зі США

06:10

Що стало проблемою для Одеси через удар РФПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 14 березня: Ракам - щасливі моменти, Козерогам - приємна зустріч

05:45

Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря: "трусить" понад 10 днів

05:30

Загадка для найрозумніших: знайдіть заховану пляшку в кімнаті за 5 секунд

05:00

30-денне припинення вогню: експерт розкрив, за яких умов РФ піде на поступки

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти