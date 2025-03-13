Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання

Представники України поінформували американську сторону про принципові українські позиції, розповів Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський оцінив результати переговорів у Джидді / Колаж: Главред, фото: Telegram А.Єрмака, Telegram В.Зеленського

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Зеленський заслухав доповідь української делегації про зустріч із Джиддою

Київ поінформував США про принципові українські позиції

Понад добу світ не чує змістовної відповіді з РФ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації про зустріч із представниками США в Саудівській Аравії, зокрема перебіг перемовин та ключові аспекти.

"Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, довготривалого та гідного миру. Команди - молодці: було відновлено оборонну допомогу та допомогу розвідданими", - написав Зеленський у Telegram.

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За словами президента, представники України поінформували американську сторону про принципові українські позиції.

"Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу і на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання - це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю", - зазначив Зеленський.

Крім того, учасники доповіді обговорили потребу в забезпеченні безпеки, взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки.

Зеленський зауважив, що "вже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які прозвучали".

"І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну і намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни", - наголосив президент.

Він додав, що Україна готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами, які прагнуть допомагати наблизити мир.

Зеленський подякував Саудівській Аравії та наслідному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за організацію майданчика для роботи делегацій.

/ Главред

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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