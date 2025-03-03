Просунулися від 600 м до 2,4 км: ЗС РФ відбили позиції під Курськом і Покровськом

Окупанти мають успіхи в чотирьох точках на фронті.

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Аналітики проекту DeepState опублікували звіт про поточну ситуацію на фронті. / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, deepstatemap

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Окупанти просунулися на трьох напрямках фронту

Зміни на лінії боїв становлять від 600 м до 2,4 км

Російська окупаційна армія змогла просунутися на трьох напрямках бойових дій, а саме - у Курській області, на Куп'янському напрямку та під Покровськом. Про деталі наступу РФ розповіли аналітики проєкту DeepState у ніч на 3 березня.

Зазначається, що ворог має успіхи в чотирьох точках. Орієнтовні зміни на лінії боїв становлять від 600 м до 2,4 км.

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Як повідомляють у Telegram-каналі DeepState, росіянам вдалося відбити позиції на північ від Суджі біля населеного пункту Погребки в Курській області.

Армія РФ зуміла відсунути позиції ЗСУ на відстань близько 1,3 км. У зоні просування - села Орлівка (Суджанського району) і Нова Сорочина.

Ситуація на Курському напрямку / Карта DeepState

На Покровському напрямку окупанти просунулися біля села Піщане, розташованого на південний захід від Покровська. Армія РФ просунулася на близько 600 м.

Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepState

На Куп'янському напрямку ЗС РФ мають успіхи біля двох населених пунктів. Поруч із селом Загризове, розташованим за 22 км від ключового міста Куп'янська, ворог просунувся на відстань 1,7 км. Поруч із Надією (неподалік Райгородка) лінія фронту змістилася на 2,4 км.

Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepState

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що на Покровському напрямку російські війська вже стикаються з серйозними проблемами. При цьому навіть на власній території, в Курській області, Росія веде контрнаступальну кампанію вкрай повільно - це триває майже сім місяців.

Раніше в Forbes писали про те, що українські війська контратакують на сході та просунулися на Торецькому напрямку в Донецькій області.

ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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