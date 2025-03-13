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Вибухи гриміли в шести областях РФ: дрони атакували важливі об'єкти росіян

Олексій Тесля
13 березня 2025, 10:42
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У районі атаки БПЛА розташований Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік.
Дрон
Дрони атакували кілька областей РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • У районі атаки дронів розташований Саратовський НПЗ
  • Воронезька область опинилася під атакою дронів

У Саратовській області РФ зафіксовано атаку невідомих дронів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Саратовська область є одним із ключових регіонів у газотранспортній системі Росії", - додав Коваленко в повідомленні в Telegram.

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Також у районі атаки розташований Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік.

"Він виробляє авіаційне паливо, дизель і мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку", - зазначив Коваленко.

Також повідомляється про те, що Воронезька область опинилася під атакою дронів, у результаті виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про атаку БПЛА на регіон. Було атаковано два об'єкти інфраструктури (їх не називають), на одному з яких виникла пожежа.

Крім того, внаслідок падіння одного з БПЛА виникло загоряння технічної будівлі промислового підприємства в Дзержинському районі Калузької області.

Один зі співробітників нічної зміни підприємства отримав поранення легкого ступеня тяжкості. Йому оперативно надали медичну допомогу, повідомляє місцева влада.

Додамо, що за даними МО РФ, було збито 30 БПЛА - над територією Брянської області, 25 БПЛА - над територією Калузької області, по шість БПЛА над територіями Курської та Воронезької областей, і по п'ять - над Ростовською та Бєлгородською областями.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, знищення складу боєприпасів у Торопці Тверської області матиме значний стратегічний вплив на хід війни, оскільки цей арсенал міг забезпечити російську армію боєприпасами на 2-4 місяці активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що атака на 23-й арсенал біля селища Октябрське Тверської області призвела до знищення або серйозного пошкодження приблизно 60 будівель складу, а також відкритих майданчиків із боєприпасами, залізничних вагонів і частини залізничної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, знищений 107-й склад ГРАУ, один із 13 найбільших складів артилерійських боєприпасів у Росії, може вплинути на інтенсивність бойових дій на півночі Харківської та Курської областей.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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