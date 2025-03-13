Армія РФ захопила Суджу: в ISW сказали, як Путін це використає на переговорах зі США

Господар Кремля не просто так одягнув військову форму і приїхав на Курщину, вважають аналітики.

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Путін 12 березня приїхав у Курську область / Колаж: Главред, фото: скріншот,

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Окупанти спробують створити буферну зону поблизу кордону з Україною

Путін намагається зобразити себе ефективним воєначальником напередодні зустрічей делегацій США і РФ

Армія РФ захопила Суджу в Курській області та веде бойові дії із ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що окупанти спробують створити буферну зону поблизу російсько-українського кордону. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW пишуть, що оприлюднені 12 березня геолокаційні кадри вказують на те, що армія РФ нещодавно захопила Суджу і просунулася на північний захід від міста.

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Російські військові блогери приписують захоплення міста підрозділам 11-ї повітряно-десантної бригади, 22-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу) і 2-ї бригади спецпризначенців (Головного управління військової розвідки Генштабу ЗС РФ). За словами блогерів, російські війська проводять "зачистки" в населеному пункті.

Курська область - карта / understandingwar.org

12 березня російський диктатор Володимир Путін відвідав військовий командний пункт у Курській області та заслухав доповідь начальника російського Генштабу Валерія Герасимова. Це сталося вперше після взяття під контроль Україною частини Курської області в серпні 2024 року.

Під час відвідин Путін визнав, що війська РФ ще не повністю витіснили українські сили з Курської області, і заявив, що вони повинні захопити всю Курську область "у найкоротші терміни".

"Цей візит демонструє бажання Путіна використати захоплення Росією Суджі для демонстрації військового успіху і сили на тлі пропозиції України та США про тимчасове припинення вогню", - йдеться у звіті.

У ISW звернули увагу на особливий факт - під час візиту до штабу, Путін був одягнений у військову форму, в той час як під час своїх візитів на фронт у квітні 2023 року, він носив костюм. На думку аналітиків, Путін, ймовірно, намагається позиціонувати себе як зацікавлений військовий лідер і зарахувати себе до числа російських військово-політичних лідерів, відповідальних за нещодавнє просування Збройних сил РФ у Курській області.

"Путін також, ймовірно, намагається зобразити себе сильним і ефективним воєначальником напередодні зустрічей делегацій США і Росії. Зокрема, зустрічі зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня, під час якої, ймовірно, буде обговорюватися американсько-українська пропозиція про тимчасове припинення вогню", - йдеться у звіті ISW.

Також аналітики пишуть, що пов'язане з ГУР Міноборони України джерело зазначило, що українські війська почали відхід із Суджі.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як писав Главред, 11 березня видання Forbes написало, що українські військові, ймовірно, залишають Курську область на тлі наступу російських сил.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 12 березня заявив, що в передмістях Суджі та районах навколо неї тривають активні бойові дії. Він зазначив, що російські війська проводять штурмові дії на Курському напрямку, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, витіснити українські сили і перенести бойові дії на території Сумської та Харківської областей.

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що російські окупанти здійснюють спроби прорвати кордон у Сумській області. Ворожі сили проводять десятки штурмових дій позицій українських військових.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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