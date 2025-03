Армія РФ захопила Суджу: в ISW сказали, як Путін це використає на переговорах зі США

Головні тези:

Армія РФ захопила Суджу в Курській області та веде бойові дії із ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що окупанти спробують створити буферну зону поблизу російсько-українського кордону. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW пишуть, що оприлюднені 12 березня геолокаційні кадри вказують на те, що армія РФ нещодавно захопила Суджу і просунулася на північний захід від міста.

Російські військові блогери приписують захоплення міста підрозділам 11-ї повітряно-десантної бригади, 22-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу) і 2-ї бригади спецпризначенців (Головного управління військової розвідки Генштабу ЗС РФ). За словами блогерів, російські війська проводять "зачистки" в населеному пункті.

12 березня російський диктатор Володимир Путін відвідав військовий командний пункт у Курській області та заслухав доповідь начальника російського Генштабу Валерія Герасимова. Це сталося вперше після взяття під контроль Україною частини Курської області в серпні 2024 року.

Під час відвідин Путін визнав, що війська РФ ще не повністю витіснили українські сили з Курської області, і заявив, що вони повинні захопити всю Курську область "у найкоротші терміни".

"Цей візит демонструє бажання Путіна використати захоплення Росією Суджі для демонстрації військового успіху і сили на тлі пропозиції України та США про тимчасове припинення вогню", - йдеться у звіті.

У ISW звернули увагу на особливий факт - під час візиту до штабу, Путін був одягнений у військову форму, в той час як під час своїх візитів на фронт у квітні 2023 року, він носив костюм. На думку аналітиків, Путін, ймовірно, намагається позиціонувати себе як зацікавлений військовий лідер і зарахувати себе до числа російських військово-політичних лідерів, відповідальних за нещодавнє просування Збройних сил РФ у Курській області.

"Путін також, ймовірно, намагається зобразити себе сильним і ефективним воєначальником напередодні зустрічей делегацій США і Росії. Зокрема, зустрічі зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня, під час якої, ймовірно, буде обговорюватися американсько-українська пропозиція про тимчасове припинення вогню", - йдеться у звіті ISW.

Також аналітики пишуть, що пов'язане з ГУР Міноборони України джерело зазначило, що українські війська почали відхід із Суджі.

Як писав Главред, 11 березня видання Forbes написало, що українські військові, ймовірно, залишають Курську область на тлі наступу російських сил.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 12 березня заявив, що в передмістях Суджі та районах навколо неї тривають активні бойові дії. Він зазначив, що російські війська проводять штурмові дії на Курському напрямку, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, витіснити українські сили і перенести бойові дії на території Сумської та Харківської областей.

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що російські окупанти здійснюють спроби прорвати кордон у Сумській області. Ворожі сили проводять десятки штурмових дій позицій українських військових.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.