Росія офіційно відмовилась від перемир'я: чого чекати Україні та як реагують США

Відмова Росії від припинення вогню на фронті на 30 днів може закінчитись для Кремля катастрофічними наслідками з боку адміністрації президента Трампа.

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Припинення вогню в Україні - що означає відмова Росії та які будуть наслідки / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чому Росія відмовилась від перемир’я на 30 днів

Яка ціль заяв РФ про відмову від плану Трампа

Як США можуть покарати Росію за відмову від перемир’я

13 березня 2025 року спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Ця ініціатива є частиною зусиль США, спрямованих на досягнення мирного врегулювання конфлікту, який триває вже понад три роки. Однак, радник Путіна Юрій Ушаков висловив скептицизм щодо цієї пропозиції, зазначивши, що тимчасове перемир'я лише надасть українським силам можливість перегрупуватися, і наголосив на необхідності довгострокового та всеосяжного мирного рішення, яке враховуватиме інтереси Росії.

Главред зібрав головне, що варто знати про позицію Росії щодо перемир’я на фронті на 30 днів та чим це може обернутись для Кремля.

Яка ціль візиту спецпредставника Трампа до Москви

Літак спецпосланця президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа Літак спецпосланця президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа 13 березня приземлився в Москві, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на авіаційну службу, передає Радіо Свобода. Зазначається, що Gulfstream G650 прибув із Катару.

Ще 12 березня у Білому домі підтвердили відправлення спецпосланця Дональда Трампа до Москви. Це офіційно заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт

"Наша команда активно працює. Спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня відвідає Москву для переговорів щодо припинення вогню в Україні", – сказала вона.

Водночас вона відмовилася коментувати, які заходи адміністрація Трампа може вжити, якщо Росія порушить ініційоване США припинення вогню. Левітт назвала це гіпотетичним питанням, яке наразі не має сенсу обговорювати.

Також стало відомо, що радник США з нацбезпеки Майк Волц 12 березня провів переговори з представниками РФ.

За даними Bloomberg, Стів Віткофф вирушив до Москви для зустрічі з Путіним, оскільки адміністрація Дональда Трампа намагається досягти припинення вогню у війні Росії проти України.

Яка роль Стіва Віткоффа для завершення війни в Україні / Инфографика: Главред

Чому Росія відмовилась від перемир’я на 30 днів

Водночас помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Москва не зацікавлена в тимчасовому перемир'ї в Україні, а прагне довгострокового врегулювання. За його словами, цю позицію він вже виклав раднику Дональда Трампа з нацбезпеки Майклу Волцу, передає УНІАН.

"Ми вважаємо, що наша мета - це довгострокове мирне врегулювання, ми до цього прагнемо, мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої країни, наші відомі занепокоєння. Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в даній ситуації", - сказав Ушаков.

Дивіться відео заяви Ушакова про відмову від припинення вогню:

Фото: скріншот

Ушаков також зазначив, що "імітація мирних ініціатив щодо України" нікому не потрібна, а запропоноване перемир’я назвав "лише паузою для української армії".

"Вчора він (Волц – ред.) мені зателефонував, поінформував про основні підсумки переговорів з українською делегацією в Джидді. Я, природно, прокоментував досягнуту домовленість про тимчасове перемир'я. Нашу позицію виклав з приводу того, що це не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого", - сказав Ушаков.

Водночас, за його словами, між Росією і США триває "нормальний обмін думками, у Попри це, за його словами, між РФ та США триває конструктивний обмін думками, і Москва сподівається, що Вашингтон врахує її вимоги щодо врегулювання війни.

Він також заявив, що США розуміють: членство України в НАТО не може бути предметом переговорів щодо мирного врегулювання.

Крім того, Ушаков повідомив, що США вже визначили посередника для переговорів із Росією, і це не Стів Віткофф.

Дивіться відео Главреда про відмову РФ від припинення вогню:

Яка ціль заяв РФ про відмову від плану Трампа

Росія традиційно намагається спотворити реальність, представляючи себе "головним миротворцем". Саме так можна розцінювати заяву Юрія Ушакова про нібито відсутність інтересу до короткотривалого 30-денного припинення вогню. Про це у своєму Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, слова Ушакова поки що не означають офіційну відмову Росії від перемир’я, оскільки остаточне рішення ухвалює Володимир Путін.

"Але Ушаков маніпулює і демонструє, що саме Росія все ще хоче "миру", і припинення вогню - це "не шлях до миру". Маніпуляція, аби мати коридор можливостей продовжувати війну і продавлювати своє бачення", - зазначив Коваленко.

Чим обернеться для Росії відмова від перемир’я

Білий дім розглядає можливість, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа ретельно проаналізує ситуацію, щоб оцінити намір Кремля, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового припинення вогню на 30–60 днів, а тривалого миру. За його словами, США уважно стежитимуть за реакцією РФ на запропоноване перемир’я.

"Якщо Росія скаже "ні", то нам потрібно буде все проаналізувати і з'ясувати, де наше місце у світі і що вони хочуть зробити. Якщо вони скажуть "ні", це скаже багато про те, які їхні цілі та налаштованість", - каже Рубіо.

Також Рубіо зазначив, що на останніх перемовинах представників США і Росії російська сторона висловила готовність завершити війну, проте визнав, що переговори будуть складними і тривалими.

Після того як США та Україна у Джидді домовилися про припинення вогню, очікується відповідь Москви. Президент США Дональд Трамп 12 березня натякнув, що в нього є важелі впливу на Путіна, повідомляє Sky News.

Трамп заявив, що очікує від РФ згоди на припинення вогню, але якщо Путін відмовиться – будуть наслідки.

"Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру". Ці "фінансові речі" можуть бути "руйнівними" для Москви", - сказав Трамп журналістам", - заявив президент США.

Водночас Трамп висловив сподівання, що йому не доведеться застосовувати тиск на Кремль. Він також нагадав, що під час його першого президентського терміну Росія не захоплювала території України.

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Як Трамп може примусити Росію до миру

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю Главреду зазначив, що США все ще мають значні важелі тиску на Росію.

За його словами, українські медіа майже не звернули увагу на важливий факт – відключення 12 російських банків від SWIFT. Це стало серйозним ударом по банківській системі РФ, на який адміністрація Байдена раніше не наважувалася.

"Можемо вважати, що відключення цих банків можна розглядати як попереджувальний сигнал Москві: якщо Росія не піде на поступки, то її взаєморозрахунки за нафту й газ стануть практично неможливими", - сказав він.

Він додав, що другий вагомий аспект – санкції проти танкерного флоту Росії. Офіційно США розглядають можливість їх пом’якшення, проте до 70% російського "тіньового флоту" наразі простоює.

Окрім цього, були прямі операції проти танкерного флоту РФ, зокрема серія вибухів російських танкерів – як у порту Усть-Луга, так і в територіальних водах Італії. Снєгирьов наголосив, що хоча немає прямих доказів причетності української розвідки, ці події є показовими.

Аналітик наголосив, що також варто згадати білоруський калій: зняття санкцій США з білоруських компаній суттєво вдарило по економіці РФ, позбавивши її значних прибутків.

"І, нарешті, риторика Трампа. Він чітко дав зрозуміти: якщо Росія не сяде за стіл переговорів, то її очікують ще жорсткіші санкції, зокрема проти енергетичного та банківського секторів. Як я вже говорив, ті перші кроки адміністрації Трампа щодо відключення 12 російських банків були досить зрозумілими для російської сторони. Також, відповідно, блокування питання геополітичного впливу Російської Федерації", - сказав Снєгирьов.

Експерт звернув увагу і на ситуацію в Сирії: Росії дали зрозуміти, що її військові бази Хмеймім і Тартус перебувають у вразливому становищі.

Загалом, на його думку, РФ, ймовірно, доведеться забути про військово-морську присутність у Середземному морі, зокрема в Сирії.

"Це є частиною військово-політичного тиску на Російську Федерацію, і цей тиск є досить серйозним. Ще раз підкреслюю: всі заяви про те, що Трамп має проросійські настрої, як мінімум, викликають багато запитань на тлі подібного аналізу фактів", - резюмував він.

Чи зміниться політика Трампа щодо України в разі відмови РФ від перемир'я

В інтерв'ю Главреду політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що Сполучені Штати поки не здійснювали реального тиску на Росію, хоча мають для цього безліч інструментів. Зокрема, йдеться про санкції, які обіцяв запровадити Дональд Трамп, а також про можливість надання Україні різних видів озброєння.

За його словами, якби замість дронів Україна сьогодні використовувала "Томагавки", це дозволило б завдавати ударів по мостах через Москву-ріку, знищувати військові об’єкти в самій столиці, зокрема військові училища. Однак такі ракети Київ досі не отримав.

"Тому проти Росії ніякого тиску немає. Тут треба розуміти, що Америка стала союзником Росії. І інші думки мені важко було б зараз виправдати", - резюмував він.

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