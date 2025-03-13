'Дві події вирішать все': чого чекати від Путіна після переговорів в Джидді

Путін буде намагатись затягувати переговорний процес припинення вогню висуваючи нереалістичні умови, які має виконати Україна, зазначив Подоляк.

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Чого чекати від Путіна після переговорів в Джидді / Колаж Главрел, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Подоляк:

Путін може спробувати підірвати репутацію Трампа

Варто дочекатись двох подій, які визначать подальшу ситуацію

11 вересня під час переговорів у Саудівській Аравії Україна прийняла пропозицію США про місячне припинення вогню, тепер чекають на відповідь Кремля. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви для обговорення готовності Росії до цього кроку. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу заявив, що ключове питання – визначення нейтральної сторони, яка контролюватиме дотримання перемир'я.

Він також зауважив, що Путін може спробувати підірвати репутацію Трампа.

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За словами Подоляка, потрібно дочекатися кількох важливих подій, після чого стане зрозуміло, чи буде відповідь РФ адекватною. Він висловив сумнів у готовності Кремля прийняти цю пропозицію. Якщо Москва відмовиться, то варто очікувати реакції США на спробу Кремля підірвати імідж Трампа.

"Треба дочекатися 2 події: зустрічі у Москві Віткоффа з Путіним, аби зрозуміти, про що вони будуть говорити; офіційної заяви Росії щодо пропозиції 30-денного перемир'я", – зазначив Подоляк.

Якщо вдасться досягти місячного припинення вогню, Кремль, ймовірно, почне висувати умови перед подальшими переговорами, вважає радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, наступним етапом стане обговорення фінального врегулювання війни, однак без дієвих важелів впливу змусити Росію піти на поступки буде неможливо.

"Путін точно буде затягувати переговорний процес, періодично висуваючи неприйнятні пункти. Як собі хтось в Росії уявляє, що Україна відмовиться від постачання їй зброї? Або ж як Україна чи міжнародні спільноти можуть погодитись на силове захоплення чужих територій та юридичну фіксацію їх за країною-агресором?", – озвучив Подоляк.

Він наголосив, що погодження на умови Кремля створить небезпечний прецедент, який може спровокувати десятки нових конфліктів у світі. Сучасні кордони визначені юридично, навіть якщо в минулому існували інші держави. Тому, на його думку, регіональні спільноти не підтримають перегляд кордонів силовим шляхом, а всі територіальні претензії Росії є безглуздими.

Результати переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню з можливістю продовження. Однак реалізація цього перемир'я залежить від згоди Росії. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зазначив, що навіть у разі відмови Москви переговори не можна буде вважати безрезультатними.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія може висунути власні умови для погодження на 30-денне перемир'я, зокрема вимагати припинення постачання зброї в Україну. Водночас таке рішення значно посилило б позиції Кремля, позбавивши США важелів впливу на подальші переговори, а також суперечило б домовленостям, за яких Україна пристала на припинення вогню.

Скептицизм щодо дієвості тимчасового перемир'я висловлюють і українські військові. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що Росія неодноразово порушувала режим припинення вогню під час АТО/ООС, тому його дотримання цього разу також залишається під великим питанням.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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