Дрони ГУР рознесли замасковане виробництво безпілотників у РФ

Коротко:
- Вночі в Калузькій області прогриміли вибухи
- Дрони ГУР атакували російські лінії для складання безпілотників
- В аеропорту Калуги скасували рейси
Увечері 12 березня далекобійні дрони ГУР Міноборони України атакували в Калузькій області виробництво безпілотників, яке було замасковано на території іншого заводу.
Як повідомляє УНІАН із посиланням на джерела, далекобійні ударні дрони завдали ударів по місцю виробництва безпілотників у селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для складання безпілотників були розміщені в цехах заводу Калузький газобетон.
Про потужні вибухи і пожежу на заводі повідомляли місцеві жителі в соціальних мережах. Очевидці також публікували в Мережі відео влучання та сильної пожежі на території заводу.
Дивіться відео - У Калузькій області спалахнули пожежі після вибухів:
Через атаку дронів в аеропорту Калуги був запроваджений план "Ковер". Усі рейси з 21:00 12 березня до 6:00 13 березня були скасовані.
Вранці губернатор Калузької області підтвердив нічну атаку дронів на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.
Атаки дронів на Росію - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 11 березня в РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ. Мер Москви повідомив про десятки збитих безпілотників, що летіли на столицю країни-агресора.
У ніч на 10 березня, піддався атаці безпілотників Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, потужність цього НПЗ сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ.
У ніч на 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Кириші, що в Ленінградській області Росії. Через це в аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі тимчасово призупинили польоти.
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