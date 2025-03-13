Дрони ГУР рознесли замасковане виробництво безпілотників у РФ

Виробничі лінії для складання безпілотників були розміщені в цехах заводу Калузький газобетон.

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Дрони атакували замасковане виробництво безпілотників у Калузькій області / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, defence-ua.com

Коротко:

Вночі в Калузькій області прогриміли вибухи

Дрони ГУР атакували російські лінії для складання безпілотників

В аеропорту Калуги скасували рейси

Увечері 12 березня далекобійні дрони ГУР Міноборони України атакували в Калузькій області виробництво безпілотників, яке було замасковано на території іншого заводу.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на джерела, далекобійні ударні дрони завдали ударів по місцю виробництва безпілотників у селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для складання безпілотників були розміщені в цехах заводу Калузький газобетон.

відео дня

Про потужні вибухи і пожежу на заводі повідомляли місцеві жителі в соціальних мережах. Очевидці також публікували в Мережі відео влучання та сильної пожежі на території заводу.

Дивіться відео - У Калузькій області спалахнули пожежі після вибухів:

Через атаку дронів в аеропорту Калуги був запроваджений план "Ковер". Усі рейси з 21:00 12 березня до 6:00 13 березня були скасовані.

Вранці губернатор Калузької області підтвердив нічну атаку дронів на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 березня в РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ. Мер Москви повідомив про десятки збитих безпілотників, що летіли на столицю країни-агресора.

У ніч на 10 березня, піддався атаці безпілотників Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, потужність цього НПЗ сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ.

У ніч на 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Кириші, що в Ленінградській області Росії. Через це в аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі тимчасово призупинили польоти.

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