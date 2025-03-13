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Росія зазнає невдачі по всьому фронту, окрім одного напрямку - Forbes

Анна Косик
13 березня 2025, 10:53оновлено 13 березня, 11:29
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Останнім часом окупаційні війська РФ зазнали великих втрат, які перевищують можливості Кремля зібрати нові війська.
Курская область, подрыв
Успіхи РФ на Курщині пов'язані із залученням туди елітних підрозділів / Колаж: Главред, фото: скрін з карти Генштабу ЗСУ, скрін з відео

Головне:

  • Росіяни мають успіхи на Курському напрямку
  • Операції РФ вздовж лінії фронту зупинилися
  • Ворог зазнає великих втрат

Армія країни-агресорки Росії повернула значну територію Курської області, внаслідок чого українським військовим довелося відступати. Однак ця ситуація не вказує на слабкість ЗСУ, адже на інших ділянках фронту ворог зазнає невдач.

У статті Forbes йдеться, що вздовж більш як 1200-кілометрової лінії фронту наступальна операція окупаційних військ РФ зупинилася і навіть подекуди Україні вдалося відбити власні території внаслідок успішних контратак.

відео дня

Прикладом цього є масштабний наступ окупантів на позиції українських 30-ї та 54-ї механізованих бригад, а також 81-ї аеромобільної бригади, які виконували бойові задачі на схід від Сіверська.

"За допомогою мін, безпілотників та артилерії українці швидко відпрацювали довгу штурмову колону. Щонайменше 41 автомобіль пішов з російських позицій того дня і лише 18 повернулися, при чому багато з них пошкоджені. За даними оперативно-тактичного угруповання "Луганськ", яке контролює українські бригади в цьому районі, загинуло і було поранено 159 росіян", - йдеться у статті.

Масове знищення живої сили та техніки противника характерне і для останніх зіткнень на сході України. Операції противника в районі населених пунктів Часів Яр, Торецьк та Покровськ, що тривають довгі місяці, не принесли Кремлю бажаного результату. Натомість росіяни втратили більше резервів та ресурсів, ніж можуть поновити.

Росія зазнає невдачі по всьому фронту, окрім одного напрямку - Forbes
Покровськ / Інфографіка: Главред

"Українці контратакують у всіх трьох секторах, повертаючи території, які коштували Росії десятків тисяч військових і тисяч транспортних засобів", - додає автор статті.

Однак ситуація на сході все ще залишається нестабільною і може змінитися, якщо росіяни залучать туди свої найкращі підрозділи. Ця тактика ворога спрацювала зараз на Курському напрямку. Окупанти відправили туди елітну групу безпілотників Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон". Це, в свою чергу, послабило російські сили на півдні, що дало українським військам можливість повернути деякі втрачені позиції.

Якщо ж після Курського напрямку "Рубікон" та інші найкращі підрозділи РФ відправлять на іншу ділянку українського фронту, противник може спробувати повернути ініціативу у свої руки.

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, 11 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.

Згодом Главред писав, що аналітики ISW повідомили про те, що армія РФ захопила Суджу в Курській області та веде бойові дії із ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що окупанти спробують створити буферну зону поблизу російсько-українського кордону.

Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що українські військовослужбовці продовжують виконання завдань у межах Курської операції попри те, що на цій ділянці фронту щодня відбуваються десятки бойових зіткнень і російська окупаційна армія намагається витіснити українську армію.

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Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

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