Росія зазнає невдачі по всьому фронту, окрім одного напрямку - Forbes

Останнім часом окупаційні війська РФ зазнали великих втрат, які перевищують можливості Кремля зібрати нові війська.

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Успіхи РФ на Курщині пов'язані із залученням туди елітних підрозділів / Колаж: Главред, фото: скрін з карти Генштабу ЗСУ, скрін з відео

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Росіяни мають успіхи на Курському напрямку

Операції РФ вздовж лінії фронту зупинилися

Ворог зазнає великих втрат

Армія країни-агресорки Росії повернула значну територію Курської області, внаслідок чого українським військовим довелося відступати. Однак ця ситуація не вказує на слабкість ЗСУ, адже на інших ділянках фронту ворог зазнає невдач.

У статті Forbes йдеться, що вздовж більш як 1200-кілометрової лінії фронту наступальна операція окупаційних військ РФ зупинилася і навіть подекуди Україні вдалося відбити власні території внаслідок успішних контратак.

відео дня

Прикладом цього є масштабний наступ окупантів на позиції українських 30-ї та 54-ї механізованих бригад, а також 81-ї аеромобільної бригади, які виконували бойові задачі на схід від Сіверська.

"За допомогою мін, безпілотників та артилерії українці швидко відпрацювали довгу штурмову колону. Щонайменше 41 автомобіль пішов з російських позицій того дня і лише 18 повернулися, при чому багато з них пошкоджені. За даними оперативно-тактичного угруповання "Луганськ", яке контролює українські бригади в цьому районі, загинуло і було поранено 159 росіян", - йдеться у статті.

Масове знищення живої сили та техніки противника характерне і для останніх зіткнень на сході України. Операції противника в районі населених пунктів Часів Яр, Торецьк та Покровськ, що тривають довгі місяці, не принесли Кремлю бажаного результату. Натомість росіяни втратили більше резервів та ресурсів, ніж можуть поновити.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Українці контратакують у всіх трьох секторах, повертаючи території, які коштували Росії десятків тисяч військових і тисяч транспортних засобів", - додає автор статті.

Однак ситуація на сході все ще залишається нестабільною і може змінитися, якщо росіяни залучать туди свої найкращі підрозділи. Ця тактика ворога спрацювала зараз на Курському напрямку. Окупанти відправили туди елітну групу безпілотників Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон". Це, в свою чергу, послабило російські сили на півдні, що дало українським військам можливість повернути деякі втрачені позиції.

Якщо ж після Курського напрямку "Рубікон" та інші найкращі підрозділи РФ відправлять на іншу ділянку українського фронту, противник може спробувати повернути ініціативу у свої руки.

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, 11 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.

Згодом Главред писав, що аналітики ISW повідомили про те, що армія РФ захопила Суджу в Курській області та веде бойові дії із ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що окупанти спробують створити буферну зону поблизу російсько-українського кордону.

Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що українські військовослужбовці продовжують виконання завдань у межах Курської операції попри те, що на цій ділянці фронту щодня відбуваються десятки бойових зіткнень і російська окупаційна армія намагається витіснити українську армію.

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