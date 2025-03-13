Це план Трампа: США можуть ввести проти РФ найжорсткіші санкції

Американський президент готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони.

https://glavred.net/politics/eto-plan-trampa-ssha-mogut-vvesti-protiv-rf-samye-zhestkie-sankcii-protiv-rf-10646999.html Посилання скопійоване

Трампа готовий ввести проти РФ найжорсткіші санкції / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Головне:

Трамп готовий максимально тиснути на Україну та РФ

Трамп готовий ввести найжорсткіші санкції проти РФ

США готові "без вагань" ввести проти РФ найжорсткіші санкції. Це планують зробити у разі необхідності. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє CNBC.

Такі санкції є частиною плану американського президента Дональда Трампа щодо підготовки до успішних мирних переговорів. Трамп готовий чинити "максимальний тиск на обидві сторони".

відео дня

При цьому Бессент розкритикував санкції, які ввів попередній президент США Джо Байден.

"Якщо ми візьмемо шкалу від 0 до 10, я думаю, що санкції адміністрації Байдена проти Росії були на рівні трійки, але наприкінці вони підвищили їх до шістки. І я можу сказати, що ми без вагань піднімемо його до 10", - сказав Бессент.

Припинення вогню в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред