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Це план Трампа: США можуть ввести проти РФ найжорсткіші санкції

Ангеліна Підвисоцька
13 березня 2025, 18:22оновлено 13 березня, 19:00
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Американський президент готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони.
Це план Трампа: США можуть ввести проти РФ найжорсткіші санкції
Трампа готовий ввести проти РФ найжорсткіші санкції / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Головне:

  • Трамп готовий максимально тиснути на Україну та РФ
  • Трамп готовий ввести найжорсткіші санкції проти РФ

США готові "без вагань" ввести проти РФ найжорсткіші санкції. Це планують зробити у разі необхідності. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє CNBC.

Такі санкції є частиною плану американського президента Дональда Трампа щодо підготовки до успішних мирних переговорів. Трамп готовий чинити "максимальний тиск на обидві сторони".

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При цьому Бессент розкритикував санкції, які ввів попередній президент США Джо Байден.

"Якщо ми візьмемо шкалу від 0 до 10, я думаю, що санкції адміністрації Байдена проти Росії були на рівні трійки, але наприкінці вони підвищили їх до шістки. І я можу сказати, що ми без вагань піднімемо його до 10", - сказав Бессент.

Припинення вогню в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

Це план Трампа: США можуть ввести проти РФ найжорсткіші санкції
Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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санкції Дональд Трамп Володимир Путін санкції проти Росії мирні переговори з Росією
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