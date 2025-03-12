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"Кульгає, додаючи плутанини": США усунули перемовника щодо України - Politico

Анна Ярославська
12 березня 2025, 11:12
137
Офіційно Білий дім відсторонення Кіта Келлога не визнає.
Кіт Келлог, переговори в Саудівській Аравії
Кіт Келлог не брав участі в переговорах у Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/ermaka2022

Ви дізнаєтеся:

  • Куди подівся Кіт Келлог
  • Чому генерала могли усунути від переговорів щодо України
  • Що кажуть у Білому домі

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог нібито значною мірою відсторонений від переговорів про завершення війни в Україні. Про це пише Politico, посилаючись на неназваних співрозмовників з адміністрації Трампа. Офіційно Білий дім відсторонення Келлога не визнає.

Як пише видання, центральне місце в переговорах з українцями та росіянами посідають держсекретар Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і посланник на Близькому Сході Стів Віткофф. Яскравим прикладом є переговори в Саудівській Аравії, в яких не брав участі Кіт Келлог. За словами деяких посадових осіб з адміністрації Трампа, а також кількох республіканських експертів із зовнішньої політики, відсутність Келлога підтверджує, що його відсторонили.

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"Роль Келлога під великим питанням. Незрозуміло, чому президент не вирішить це остаточно. Уже є занадто багато керівників, а також Віткофф, які намагаються зіграти роль героя після закінчення війни. Келлог кульгає, додаючи плутанини щодо того, хто що робить", - сказав один із представників адміністрації Трампа.

Водночас представник Білого дому з питань національної безпеки Джеймс Г'юїт заперечує відсторонення Келлога. Він назвав генерала "важливою частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з європейськими союзниками".

"Президент Трамп використовував таланти кількох високопоставлених чиновників адміністрації, щоб допомогти привести війну в Україні до мирного вирішення", - сказав Г'юїт.

Речниця Білого дому Анна Келлі теж запевнила, що виконання чітких вказівок Трампа про припинення російсько-української війни є зобов'язанням Келлога.

Переговори України та США в Саудівській Аравії

Як повідомляв Главред, 11 березня в Саудівській Аравії стартували переговори делегацій України і США. На зустріч прибули глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

На переговорах делегації України та США зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди щодо запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ запропонував три ключові кроки на зустрічі з делегацією США: тиша в небі, тиша на морі, заходи встановлення довіри.

У Білому доміпереговори України і США назвали "продуктивними".

Глава ОП Єрмак заявив, що наступного тижня Україна планує обговорити операційні деталі забезпечення режиму припинення вогню.

Тим часом офіційна позиція Кремля з цього питання поки невідома.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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війна в Україні новини США війна Росії та України Кіт Келлог Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії
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