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Україну накриває похолодання: регіони заливатиме дощем

Ангеліна Підвисоцька
13 березня 2025, 19:46
504
Погода у Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +4.
Погода, осень, дождь, снег
Прогноз погоди в Україні на 14 березня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 14 березня
  • Де температура повітря опуститься до +5 градусів
  • Де очікуються дощі

Погода в Україні 14 березня буде дощовою, синоптики попереджають про похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 14 березня очікується тепла погода. Температура повітря підвищиться до +22 градусів. На території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей температура повітря опуститься до +11 градусів.

Дощі очікуються у західних областях. У деяких областях очікується навіть мокрий сніг. Синоптик попереджає про те, що в Україну йде похолодання.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Україну накриває похолодання: регіони заливатиме дощем
Прогноз погоди в Україні на 14 березня / фото: ventusky

Погода 14 березня

В Україні 14 березня буде хмарно з проясненнями. У західних областях очікуються дощі. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах та на території північних областей очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°; на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 17-22° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +21

За даними meteoprog, 14 березня в Україні буде досить теплим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+21 градуса. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +4...+13 градусів.

Україну накриває похолодання: регіони заливатиме дощем
Прогноз погоди в Україні на 14 березня / фото: meteoprog

Погода 14 березня у Києві

У Києві 14 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.

"Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 8-10° тепла; вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Україну накриває похолодання: регіони заливатиме дощем
Прогноз погоди в Україні на 14 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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