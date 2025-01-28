Данія вирішила не віддавати Гренландію, а Франція може ввести війська на острів

За словами глави МЗС Данії, американський президент Дональд Трамп "не отримає Гренландію".

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Данія вирішила не віддавати Трампу Гренландію / Колаж Главред, фото: wikipedia.org, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

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Данський міністр зазначив, що "Гренландія є Гренландія"

У Парижі не вірять, що США захоплять Гренландію

Гренландія віддасть перевагу залишитися у складі Данського королівства замість того, щоб бути під контролем США. Про це заявив глава МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен, пише Berlingske.

За словами Расмуссена, американський президент Дональд Трамп "не отримає Гренландію".

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Данський міністр зазначив, що "Гренландія є Гренландія, і гренландський народ - це народ також з точки зору міжнародного права".

З коментарями Расмуссена погодився міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Своєю чергою, представник Франції говорив із данською стороною про можливість розмістити свої війська в Гренландії через неодноразові погрози Трампа захопити острів. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю французькій радіостанції Sud Radio, передає Politico.

За його словами, Франція "почала обговорювати [розгортання військ] із Данією", але це не було "бажанням Данії" продовжувати реалізацію цієї ідеї.

"Якщо Данія покличе на допомогу, Франція буде там. Європейські кордони є суверенними, чи то північні, чи то південні, чи то східні, чи то західні... Ніхто не може дозволити собі грати з нашими кордонами", - вважає Барро.

Також французький політик розповів, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі його колеги висловили "дуже сильну підтримку" Копенгагену і "були готові розглянути питання [відправки військ]", якщо це буде потрібно.

Водночас Барро підкреслив, що не вірить у те, що США захоплять Гренландію.

"Цього не станеться, люди не вторгаються на території ЄС", - запевнив він.

Гренландія / Інфографіка: Главред

Пропозиція Трампа про купівлю Гренландії - останні новини за темою

Раніше Данія направила команді Трампа пропозиції щодо Гренландії. Трамп заявляв, що контроль над Гренландією необхідний для національної безпеки США у відносинах з Росією і Китаєм.

Як повідомляв Главред, Трамп розглядає можливість приєднання Гренландії для розширення впливу країни і створення історичної спадщини. За словами анонімного джерела Reuters, Трамп не планує використовувати військову силу, а замість цього має намір застосувати дипломатичний або економічний тиск.

Нагадаємо, прессекретарка Трампа Анна Келлі заявила, що риторика Дональда Трампа щодо Канади, Гренландії та Панами є частиною ширшої стратегії, спрямованої на посилення позицій США на міжнародній арені.

Трамп заявив, що США повинні придбати Гренландію з міркувань міжнародної безпеки, згадавши про загрози з боку Росії та Китаю.

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Гренландія - що про неї відомо Гренландія стала данською колонією 1814 року, а 1953-го була визнана частиною Королівства Данія. Через 20 років вона навіть вступила до Європейського економічного співтовариства (прообраз нинішнього Євросоюзу), але пізніше покинула його. Після референдуму 1979 року Данія передала острову право самоврядування, а 2009-го - ще більше влади. Зараз Гренландія - це автономна територія і по суті окрема країна. Поряд із Данією та Фарерськими островами є однією з трьох країн, які входять до складу королівства. За Копенгагеном залишаються сфера міжнародних відносин, оборона і контроль за валютною політикою. Усі внутрішні політичні та економічні питання Гренландія вирішує самостійно. Площа Гренландії перевищує 2 млн квадратних кілометрів, і це найбільший острів на Землі, який омивають води Атлантичного і Північно-Льодовитого океану. Розташований на північному сході Північної Америки і з точки зору географії належить до неї. Але політично досі вважається Європою. США зробили щонайменше дві серйозні спроби отримати контроль над Гренландією. Перша спроба була в другій половині XIX століття. Тоді держсекретар США Вільям Сьюард (прихильник територіальної експансії) також робив ставку на спроби вирвати Канаду з рук Британської імперії, а його політика призвела до купівлі Аляски у Російської імперії. Але вона також включала намір придбати Гренландію та Ісландію. Колишній міністр фінансів Роберт Дж. Вокер 1867 року дізнався, що Данію можуть схилити продати обидва острови, коли вів перемовини щодо купівлі данських колоній у Карибському морі у Вест-Індії. Сьюард доручив підготувати звіт про ресурси Гренландії та Ісландії, але його надії зруйнувалися, коли в Сенаті провалилося голосування за угоду щодо данської Вест-Індії. Через 50 років ці колонії все ж будуть викуплені і стануть Віргінськими островами США. Другу спробу було зроблено після Другої світової війни, коли нацистська Німеччина окупувала Данію під час шестигодинної операції в березні 1940 року. Рік потому данський посол у США, який не підпорядковувався окупаційному уряду, підписав угоду про розміщення американських баз на Гренландії. За час військової окупації США побудували на острові кілька об'єктів. А після війни ідею купівлі обговорювали настільки серйозно, що, згідно з опитуванням Gallup, 1946 року 33% американців підтримали варіант із придбанням за 1 млрд доларів. У підсумку Данія відхилила заявку і запропонувала Гренландії статус повноправного члена королівства, а не колонії.

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