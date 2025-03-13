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Припинення вогню на фронті: РФ може поставити "неможливі умови" для України

Марія Николишин
13 березня 2025, 08:17
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Путін хоче вести переговори зі США наодинці.
Припинення вогню на фронті: РФ може поставити 'неможливі умови' для України
30-денне припинення вогню / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Ключові тези:

  • РФ може висунути власні умови для припинення вогню
  • Це було б надзвичайно вигідно Росії
  • Путін хоче усунути Україну від переговорів

Російські посадовці можуть висунути власні умови щодо угоди про 30-денне припинення вогню на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що країна-агресор Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову згоди на тимчасове припинення вогню.

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На думку аналітиків, таке рішення було б надзвичайно вигідним для РФ. Така поступка також знищила б важелі впливу США на майбутні переговори, на додаток до порушення умов, за яких Україна погодилася на припинення вогню.

В ISW додали, що ворожі джерела також кажуть, що Кремль "формально дасть позитивну відповідь", але вимагатиме "неможливих умов", на які Україна не може погодитися.

"Путін хоче усунути Україну від переговорів, щоб Росія могла вести переговори зі Сполученими Штатами наодинці, а також виправити ситуацію на фронті, щоб посилити переговорну позицію Росії", - йдеться у повідомленні.

Припинення вогню на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що тридцятиденне перемир'я, яке запропонували представники США під час зустрічі в Саудівській Аравії, передбачатиме припинення вогню не лише на лінії зіткнення, але й відсутність повітряних атак.

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуте протягом кількох днів, якщо Москва на це погодиться.

Водночас, командир Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що українські військові не вірять в те, що 30-денне припинення вогню на лінії зіткнення буде дієвим.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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