Заради зустрічі з Путіним: спецпредставник Трампа планує відвідати Москву

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- Стів Віткофф планує відвідати Москву
- Там він має зустрітись із Путіним
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході – Стів Віткофф планує відвідати Москву. Про це повідомляє кореспондентка Bloomberg Еннмарі Хордерн із посиланням на джерела.
За її словами, в Росії Віткофф планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним.
"Посланець президента Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Путіним", – йдеться в повідомленні.
Водночас, подробиць щодо можливого візиту наразі немає.
Переговори США з РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, 18 лютого в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулись переговори представників США і Росії. Переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин.
Також повідомлялось, що переговори, організовані 18 лютого в Саудівської Аравії, спочатку планували провести у тристоронньому форматі – за участю України, Росії та США. Проте американська та російська сторони наполягли на зустрічі без представників Києва.
Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.
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Хто такий Стів Віткофф
Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.
Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.
За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.
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