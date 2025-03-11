Заради зустрічі з Путіним: спецпредставник Трампа планує відвідати Москву

Подробиць щодо можливого візиту наразі немає.

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Віткофф відвідає Москву / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Вікіпедія

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Стів Віткофф планує відвідати Москву

Там він має зустрітись із Путіним

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході – Стів Віткофф планує відвідати Москву. Про це повідомляє кореспондентка Bloomberg Еннмарі Хордерн із посиланням на джерела.

За її словами, в Росії Віткофф планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним.

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"Посланець президента Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Путіним", – йдеться в повідомленні.

Водночас, подробиць щодо можливого візиту наразі немає.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори США з РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 лютого в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулись переговори представників США і Росії. Переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин.

Також повідомлялось, що переговори, організовані 18 лютого в Саудівської Аравії, спочатку планували провести у тристоронньому форматі – за участю України, Росії та США. Проте американська та російська сторони наполягли на зустрічі без представників Києва.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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