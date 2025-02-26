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Заробляли на військовозобов'язаних до $150 тисяч: поліція викрила працівників ТЦК

Маріна Фурман
26 лютого 2025, 13:17
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Іноді підозрювані брали "оплату" дизельним пальним за надання послуг.
ТЦК
Працівники ТЦК заробляли на схемах до $150 тисяч щомісяця / Колаж: Главред, фото Нацполіція

Коротко:

  • Працівники ТЦК заробляли на військовозобовʼязаних
  • Підозрювані отримували близько 150 000 доларів щомісяця
  • Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі

На Тернопільщині судитимуть співробітників районного ТЦК та СП, які заробляли до 150 000 доларів щомісяця на схемах з військовозобов'язаними. Про це пише ГУ Нацполіції у Тернопільській області у Facebook.

У повідомлення йдеться, що слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони, ЗСУ та Військової служби правопорядку ще на початку 2024 року отримали інформацію про те, що службові особи РТЦК та СП наживаються на особах, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

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Крім того, порушники заробляли ще на чоловіках, які мали офіційні документи про відтермінування від служби.

Відомо, що посадовці ускладнювали процес отримання документів для осіб, які мали право на відстрочку. Спочатку вони мобілізовували їх, а потім за певну плату звільняли з армії. Ціна питання коливалася від 1000 до 15 тисяч доларів США.

Підозрювані ще брали "оплату" дизельним пальним.

"Організував незаконні заробітки виконувач обов’язків начальника одного з РТЦК, а допомагали йому четверо спільників - троє підлеглих та працівник мобілізаційного відділу міської ради", - написали у Нацполіції.

Працівники карного розшуку встановили, що фігуранти "допомогли" майже 150 особам.

За скоєне підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, в Одеській області працівник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку. За даними правоохоронних органів, співробітник ТЦК вимагав гроші від чоловіка призовного віку за оформлення повістки з терміном дії шість днів. Документ давав можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територією України. Після закінчення терміну дії за аналогічну плату він обіцяв видавати аналогічні повістки.

Раніше співробітники Одеського ТЦК зупиняли чоловіків на блокпостах і повідомляли, що планують доставити їх до військкомату для мобілізації. Але після цього вони пропонували "відпустити" військовозобов'язаних та допомогти в оформленні відстрочки за 4,5 тисячі доларів.

Як писав Главред, нещодавно слідчі Державного бюро розслідувань викрили співробітника Миколаївського РТЦК та СП. Він брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних. Відомо, що минулого року двоє співробітників Миколаївського ТЦК пропонували "допомогу" охочим уникнути мобілізації.

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ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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