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Весь український фронт завалиться, якщо я відключу Starlink - Ілон Маск

Віталій Кірсанов
9 березня 2025, 10:47
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Мільярдер заявив, що війна нібито припиниться, якщо ввести санкції проти топ-10 українських олігархів.
Ілон Маск
Маск зробив заяву про Starlink в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Ілон Маск:

  • Starlink - кістяк української армії
  • Потрібно ввести санкції проти топ-10 українських олігархів

Член адміністрації Трампа, мультимільярдер Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він відключить доступ до високошвидкісного супутникового інтернету Starlink. Про це власник SpaceX, якій належить мережа Starlink, написав на платформі X.

"Я буквально викликав Путіна на поєдинок за Україну, і моя система Starlink є кістяком української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув", - написав Маск.

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Він висловив розчарування затяжним конфліктом, а також закликав до негайного миру.

"Мене нудить від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває. Кожен, кому це дійсно небайдуже, хто дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м'ясорубка зупинилася", - додав Маск.

Крім того, мільярдер заявив, що війна нібито припиниться, якщо ввести санкції проти топ-10 українських олігархів.

"Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки", - заявив він.

Зупинка допомоги США - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними CNN, колишній президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити військову підтримку України після напруженої розмови з Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому. Аналітики та офіційні особи попередили, що це може істотно послабити обороноздатність України, знизивши ефективність армії в боротьбі з агресією.

Окремо наголошується, що спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Зеленського "виправити наслідки подій минулого тижня в Овальному кабінеті", маючи на увазі останні переговори.

З іншого боку, представник Кремля Дмитро Пєсков висловив думку, що припинення американської допомоги Україні могло б "сприяти мирному врегулюванню" конфлікту. Така заява викликала критику серед тих, хто наголошує на важливості підтримки України у протистоянні з російською агресією.

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Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що управляє заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, унаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % упродовж 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року для того, щоб задобрити Путіна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні пора йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США про надання фінансової допомоги Україні і закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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