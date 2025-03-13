Росіяни стратили щонайменше 5 українських військовополонених - Лубінець

Це цинічна зневага до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ.

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Росіяни стратили українських військових / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Росіяни, ймовірно, вбили українських військовополонених

Відповідне відео з’явилось в мережі

Окупанти повинні нести сувору відповідальність за такі дії

Росіяни продовжують вбивати українських військовополонених. Зокрема, в соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, на оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених.

відео дня

"Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ. Виконуючи місію Омбудсмана України, направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований", - написав Лубінець.

Він також додав, що ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність.

Страта українських військовополонених - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 17 лютого росіяни, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, відповідне відео злочину ширилось у соцмережах. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених.

13 січня українські військові захопили в полон на Курщині російського військовослужбовця, який причетний до розстрілу українських військовополонених. За його словами, розстрілювати українських військовополонених наказують російські командири.

Крім того, 22 грудня, 110 ОМБр опублікувала відео, на якому росіяни розстріляли чотирьох українських військових, які здались в полон. Злочин було скоєно на Времівському напрямку.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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