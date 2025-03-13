РФ підтягує серйозні резерви, на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію - ОВА

Російські ДРГ намагаються заходити на територію Сумської області практично по всьому кордону.

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На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Що відомо:

РФ стягує резерви на кордон із Сумською областю

На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію

Російські ДРГ намагаються заходити на територію області

У Сумській області через складну ситуацію в Курській області РФ оголосили обов'язкову евакуацію у декількох населених пунктах Сумського району. Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Евакуацію будуть проводити у 8 населених пунктах Юнаківської та Миропільської громад. Загалом там проживає 543 людини, з яких 20 - діти.

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"На жаль, це є проблема сьогодні, що люди пишуть відмови й не збираються евакуйовуватись. 20 дітей живуть в цих 8 населених пунктах. Радою оборони поставлена задача: оперативно провести евакуацію", — сказав Володимир Артюх.

У селі Новеньке Юнаківської громади, яке розміщене фактично у "сірій зоні", немає цивільного населення.

Артюх акцентував на тому, що російські ДРГ намагаються заходити на територію Сумської області практично по всьому кордону - починаючи з Шосткинського району і закінчуючи Охтирським районом.

"Тобто, дії в них активізувалися. Зараз армія РФ підтягнула туди серйозні резерви. Тобто в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. Тому я ще раз звертаюсь, щоб люди виїжджали з цих прикордонних населених пунктів і громад", — сказав Артюх.

Ситуація в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що українські військовослужбовці продовжують виконання завдань у межах Курської операції. Щодня на цій ділянці фронту відбуваються десятки бойових зіткнень.

У статті Forbes йдеться, що армія країни-агресорки Росії повернула значну територію Курської області, внаслідок чого українським військовим довелося відступати. Однак ця ситуація не вказує на слабкість ЗСУ, адже на інших ділянках фронту ворог зазнає невдач.

Крім того, у свіжому звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що армія РФ захопила Суджу в Курській області та веде бойові дії із ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що окупанти спробують створити буферну зону поблизу російсько-українського кордону.

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