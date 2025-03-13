Кремль готує відмову від перемир'я: Зеленський назвав справжній страх Путіна

Російський диктатор Путін позбавив світ від миру на роки та має намір шляхом маніпуляцій надалі продовжувати війну проти України, сказав Зеленський.

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Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – фактично готує відмову / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський:

Путін маніпулює питанням припинення вогню

Кремль боїться визнати перед Трампом бажання продовжувати війну

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вдався до маніпуляцій та готується відмовитись від режиму припинення вогню на фронті. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, реакція Путіна на ідею припинення вогню виявилася очікувано маніпулятивною, і наразі він фактично готується до відмови в припинені вогню.

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"Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що США запропонували безумовне перемир’я у повітрі, на морі та на фронті, і Україна підтримала цю ініціативу. Американська сторона заявила про готовність забезпечити контроль і верифікацію, що можливо завдяки їхнім та європейським ресурсам. Протягом періоду тиші планувалося підготувати відповіді на ключові питання щодо довгострокової безпеки та реального миру, а також розробити план завершення війни. Україна готова діяти швидко та конструктивно.

"Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі. Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна", - сказав він.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського із відповіддю на заяви Путіна:

Фото: скріншот

Президент наголосив, що Путін позбавив світ років миру і щодня продовжує цю війну.

Зеленський підкреслив, що зараз необхідно посилювати тиск на нього, запроваджуючи ефективні санкції. Україна й надалі співпрацюватиме з американськими та європейськими партнерами, а також з усіма, хто прагне миру, щоб змусити Росію припинити війну.

Припинення вогню - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуте за кілька днів, якщо Москва погодиться на це рішення. Про це повідомляє New York Times.

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що готовий припинити бойові дії, але лише за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру". Водночас він висунув низку умов, які, на його думку, мають бути враховані при запровадженні режиму тиші.

Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, за яких умов Росія може погодитися на припинення вогню та чи є цей сценарій реалістичним. Він скептично оцінює можливість справжнього перемир’я, навіть якщо США зможуть переконати Путіна призупинити бойові дії на 30 днів.

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