Пронизливі кадри: Зеленський показав Трампу фото полонених, які повернулися з РФ

Володимир Зеленський фото українських військових до і після полону та назвав їх поіменно.

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Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Зеленський показав фото українських солдатів, які були в полоні РФ

Президент назвав українських полонених поіменно

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, президент України Володимир Зеленський продемонстрував фото українських полонених, які були в російському полоні.

Відповідні кадри транслювалися в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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При цьому глава держави показав фото українських військових до і після полону та назвав їх поіменно.

Додамо, що Зеленський передав Трампу фото з українськими полоненими, які повернулися з полону РФ.

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Раніше повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся із сенаторами США. Володимир Зеленський розкрив подробиці зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США.

Нагадаємо, раніше Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України. Про гарантії безпеки, за словами Трампа, можна буде говорити після досягнення миру.

Як повідомляв Главред, планується підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуться "інші речі".

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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