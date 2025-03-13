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"Шпагат для РФ": про що говорили делегації США та України за закритими дверима

Юрій Берендій
13 березня 2025, 19:41
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Результатом переговорів у Саудівській Аравії став "шпагат для Росії", адже у разі відмови від перемир'я США почнуть тиснути на Кремль, зазначають ЗМІ.
'Шпагат для РФ': про що говорили делегації США та України за закритими дверима
Про що представники США та України за закритими дверима у Джидді / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

  • Україна прибула на переговори із США з трьома основними позиціями
  • Після згоди України на перемир'я США пообіцяли відновити військову допомогу та обмін розвідданими

Сполучені Штати заздалегідь повідомили Україну про намір вести переговори з Росією. Водночас під час обговорень у Саудівській Аравії між Україною та США питання територіальних поступок чи проведення виборів не порушувалося. Про це ТСН.ua розповіло дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника, Україна прибула до Джидди (Саудівська Аравія) з трьома основними позиціями:

відео дня
  • перемир’я в повітрі,
  • перемир’я на морі,
  • обмін військовополоненими.

Зазначається, що ці положення були узгоджені з європейськими союзниками. Часткове перемир’я обрали через досвід ведення бойових дій, адже так легше контролювати його дотримання. Крім того, Росія, ймовірно, намагатиметься спровокувати та звинуватити Україну у порушенні вже наступного дня.

"Після представлення американській делегації, яка демонструвала максимальний конструктив, наших пропозицій, після тривалого обговорення США запропонували: а чи не подумати нам про повне припинення вогню? Бо, після нашої згоди на це, американці пообіцяли, що буде повне відновлення допомоги – зброї та обміну розвідданими", – каже дипломатичне джерело.

За його словами, під час зустрічі в Джидді питання територіальних поступок і виборів не обговорювалися.

За даними джерела, делегати зосередили увагу на Запорізькій АЕС, а також піднімали питання НАТО. Зокрема, наголошувалося, що членство України в Альянсі закріплене в Конституції, і це викликало зацікавлення учасників. Обговорювали також, що Росія не повинна мати права вето на вступ України до НАТО.

Він підкреслив, що жодних ультиматумів щодо України не звучало. Водночас представники США акцентували увагу на реалістичному підході та необхідності завершення війни.

"Зустріч у Джидді і згода України на 30-денне часткове перемирʼя – це шпагат для Росії. США заздалегідь проінформували Україну, що говоритимуть з росіянами. Тепер все залежатиме від того, що на це відповість Москва. Якщо відповідь буде "ні", тоді це відкриває шлях для тиску США на Росію, а не лише на Україну", – підсумовує співрозмовник ТСН.ua.

'Шпагат для РФ': про що говорили делегації США та України за закритими дверима
Які результати переговорів між Україною та США в Саудівській АравіЇ / Інфографіка: Главред

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 вересня під час переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію США щодо місячного припинення вогню, очікуючи тепер на рішення Кремля. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, щоб обговорити готовність Росії до цього кроку. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що головним питанням залишається визначення нейтральної сторони для контролю за дотриманням перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський 13 березня заслухав доповідь української делегації щодо переговорів із представниками США в Саудівській Аравії, зокрема їх хід та ключові аспекти.

За словами речника МЗС Георгія Тихого, Зеленський координував дії української сторони дистанційно. Він також зазначив, що ці переговори стали одними з найцікавіших у плані дипломатичного мистецтва, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень і досягнення балансу між гнучкістю та твердістю.

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