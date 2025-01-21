Зеленський у Давосі та Трамп пригрозив Путіну: головні новини України (дайджест)

Новини України 21 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 21 січня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні: що сказав

Президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив у розмові з журналістами в Овальному кабінеті про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією та Україною має завершитися "якомога швидше".

Трамп також заявив про плани зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За його словами, процес уже триває, пише CNN.

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Новий держсекретар США Рубіо назвав умову завершення війни РФ і України

Досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації президента США Дональда Трампа. Однак цей процес буде складним і потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо одразу після затвердження на посаді.

Як пише CNN, Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.

Ворог атакував Дніпро та ще дві громади: голова ОВА розповів про наслідки

Вранці 21 січня, російські окупанти атакували Дніпропетровщину, вибухи пролунали у Дніпрі, а також на Синельниківщині та Нікопольщині. Ворожу атаку на регіон підтвердив голова військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, у Дніпрі через атаку армії РФ частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося.

Відомо також про постраждалого, який отримав поранення внаслідок ворожих атак по регіону.

"Будуть великі проблеми": Трамп застеріг Путіна через відмову від угоди щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні.

За словами Трампа, український лідер Володимир Зеленський "хоче укласти угоду".

РФ готується найшвидше захопити місто: на фронті критична ситуація

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив про те, що ворог намагається просуватися, щоб отримати можливість рухатися в напрямку Костянтинівки та Часового Яру.

"Ситуація залишається напруженою: ворог не полишає надії та спроб захопити місто в найкоротші терміни. Для цього він докладає всіх зусиль, використовуючи різні види озброєння та намагаючись зламати наш дух і прорвати оборону безпосередньо на території Торецька", - зауважив Чинчик в ефірі телеканалу "Еспресо".

Україну атакували понад 130 дронів: скільки збили та які наслідки

У ніч на 21 січня російські окупанти атакували Україну 131 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 72 дрони, ще 59 БпЛА не досягли цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Крім того, ворог застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

Трамп поставив на паузу допомогу іншим країнам на три місяці

Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення на три місяці будь-якої нової допомоги Сполучених Штатів у сфері розвитку іноземних держав. Також глава Білого дому доручив переглянути програми іноземної допомоги, щоб переконатися, що вони відповідають його зовнішній політиці "Америка насамперед".

Як пише The Hill, наказ про припинення фінансування послідував за указом, що наказує Державному департаменту проводити зовнішню політику "Америка насамперед", хоча подробиці цієї політики не визначені.

За час війни розбагатів на $1 млн: затримано головного психіатра ЗСУ

Співробітники Служби безпеки за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником голови Центральної Військово-лікарської комісії та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На заводах палають пожежі: ЗСУ уразили важливі об'єкти в РФ - Генштаб

У ніч проти 21 січня Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів окупантів на території Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області. В результаті удару палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська.

Трамп відновив указ про смертну кару: чим це загрожує для США

Президент США Дональд Трамп повернув смертну кару своїм наказом. Підписаний документ зобовʼязує забезпечити всі штати достатньою кількістю смертельних ін'єкцій для страти ув'язнених.

"Наказ Трампа, виданий лише за кілька годин після того, як він повернувся до Білого дому, змушує Міністерство юстиції не лише вимагати смертної кари у відповідних федеральних випадках, але й сприяти збереженню смертної кари у штатах, яким важко підтримувати достатні запаси смертельних ін’єкційних препаратів", - зазначає The Washington Post.

Зеленський прибув до Швейцарії: яка мета візиту

У вівторок, 21 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Швейцарії на військовому гелікоптері. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі Суспільного.

Очікується, що сьогодні очільник країни виступить перед Всесвітнім економічним форумом.

Трамп розкрив кількість загиблих бійців ЗСУ на війні: Зеленський готовий до угоди

Президент США Дональд Трамп під час конференції в Овальному кабінеті заявив, що протягом повномасштабної війни країна-агресорка Росія втратила понад мільйон військових, а Україна нібито - своєю чергою - 700 тисяч.

У Трампа запитали, скільки ще, на його думку, триватиме розпочата РФ війна в Україні. Очільник Білого дому заявив, що на початку більшість людей думали, що це триватиме тиждень, але затягнулося на три роки, передає Politico.

Дощ і мокрий сніг накриють Україну: у яких областях будуть найсильніші опади

Погода в Україні у середу, 22 січня, буде хмарною, у другій половині дня та ввечері очікуються дощ та мокрий сніг.

Вітер буде південно-східний, рвучкий. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

Вона зазначила, що температура повітря вночі триматиметься на рівні близько нуля градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +2, +3 градуси.

Чи припиниться допомога Україні від США: в РНБО зробили заяву після указу Трампа

Указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів, який підписав президент США Дональд Трамп, не стосується військової допомоги Україні.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що це стосується інших речей.

Коли будуть переговори делегації України з командою Трампа: нардеп назвав терміни

Команда президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може зустрітися для переговорів з українською делегацією на початку лютого в той період, коли у Вашингтоні розпочнеться "Український тиждень".

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону. Він зазначив, що в цей період часу відбуватимуться основні переговори з новою командою Трампа.

Армія РФ контролює важливу трасу під Покровськом: Снєгирьов розкрив прорив росіян

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що протягом останнього місяця армія РФ просунулася на 1,5 км на Покровському напрямку. Під час свого наступу росіяни втратили щонайменше від 10 до 15 тисяч осіб.

Він також повідомив про те, що український фронт нібито посипався, не відповідають дійсності.

Хто отримуватиме виплати за полонених і безвісти зниклих військових: зміни з 1 лютого

Главред зібрав головні факти, що у лютому українцям доведеться відчути на собі чергову порцію змін. У матеріалі дізнаєтесь про те, хто тепер отримуватиме виплати родичів полонених і безвісти зниклих військових.

Відомо, що із 1 лютого 2025 року набувають сили зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", який Верховна Рада ухвалила 8 жовтня. Документ передбачає збереження грошового забезпечення за зниклим без вісті або полоненим військовослужбовцем. Таке грошове забезпечення та інші виплати отримає сім‘я військовослужбовця.

"Затролив" Фіцо та попередив Європу про загрозу: Зеленський виступив в Давосі

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, куди прибув сьогодні для участі в заході. У своєму зверненні, яке транслював Офіс президента, Зеленський акцентував увагу на майбутньому Європи.

Надзвичайний стан в США та смертна кара: які перші укази підписав Трамп

Після інавгурації 20 січня 2025 року Дональд Трамп одразу приступив до виконання своїх обіцянок, підписавши низку важливих указів, які суттєво змінюють політичний ландшафт США. Ці рішення охоплюють широкий спектр питань — від міжнародної політики до внутрішніх змін в управлінні країною. Одними з перших дій нового президента стали укази, які стосуються як економічної, так і соціальної сфер, зокрема реформування системи надання громадянства, зміни в зовнішній політиці, а також посилення національної безпеки.

Главред зібрав основні укази та заяви Дональда Трампа після повернення до Білого дому.

"Хоче закінчити війну до кінця року": Зеленський сказав, які у нього стосунки з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього дійсно хороші відносини з американським президентом Дональдом Трампом. Він зазначив, що Трамп прагне досягти миру і хоче закінчити війну до кінця року.

Водночас навколо Трампа багато різних голосів, а тому важливо, щоб ці "голоси" були правильними і доносили реальну ситуацію щодо війни в Україні, наголосив Зеленський. Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня.

"Приведе до закінчення війни": Зеленський озвучив стратегію України

Україна прагне використати дипломатичні засоби, щоб завершити війну, проте важливо, якою саме буде ця дипломатія. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Стратегія - ми маємо підійти до будь-якої дипломатії, яка приведе, я в цьому впевнений, до закінчення війни. Питання, якою вона буде", - зазначив Зеленський.

Загроза втрати чотирьох областей: Горбенко попередив про цілі РФ і назвав терміни

Народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що наприкінці 2027 року Україна може втратити Донеччину, якщо допомога партнерів залишиться на такому ж рівні.

Він наголосив, що Росія має на меті захопити території, які диктатор Володимир Путін сам прописав у конституцію РФ. Тож якщо темпи просування ворога не зміняться - під загрозою опиняться не лише Донеччина, а й Дніпропетровщина, Запоріжжя та Херсонщина, додав Горбенко в ефірі "День.LIVE".

Чи втримає ЗСУ Дніпропетровщину: Тимочко попередив про можливий великий наступ РФ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що для росіян досягнення адміністративних кордонів Дніпропетровської області мало б символічне значення, хоча географічно це нічого не змінює.

За його словами, якщо Росія почне наступ на Дніпро і не досягне успіху, це лише продемонструє її слабкість і невміння проводити стратегічні військові операції. Для Путіна це неприємно в рамках переговорного процесу, оскільки це втрата стратегічних аргументів на користь Росії, зазначив Тимочко в ефірі Еспресо.

"Ніколи не допустимо": Зеленський назвав ключову умову Путіна щодо України

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вимагатиме значного скорочення чисельності української армії, проте українська влада не погодиться на такі умови. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Одне з важливих питань, які буде ставити Путін, і ми всі це побачимо, — зменшення української армії в рази", - сказав Зеленський.

В Україну повертається сніг та дощ: у яких регіонах будуть опади

Погода в Україні 21 січня буде теплою та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Закарпатської області через відлигу оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 22 січня очікується дощ та мокрий сніг. Вітер буде рвучкий. Температура повітря підвищиться до +7 градусів, а на сході очікується -1...-2 градуси. Пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с. З 24 січня температура повітря ще підвищиться на кілька градусів.

"Ця війна має закінчитися": новий держсекретар США зробив важливу заяву

Війна, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін, завдала величезної шкоди Україні, РФ та Європі. Закінчення війни є необхідним і потребує серйозних дипломатичних зусиль. Про це заявив новий державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу ABC.

"Це складний, трагічний конфлікт, розпочатий Володимиром Путіним, який завдав величезної шкоди Україні, Росії, а також і стабільності Європи. Тому єдиний спосіб вирішити це - ми маємо повернутися до прагматизму, але ми також маємо повернутися до серйозності. І це важка робота дипломатії", - наголосив він у програмі Good Morning America.

Трамп може розвалити РФ і закінчити правління Путіна: ЗМІ назвали дату

Трамп здатний чинити ефективний тиск на російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, щоб змусити його швидко завершити російсько-українську війну, якщо відмовиться від слабкого та непослідовного економічного підходу, який використовує адміністрація Байдена. Таку думку висловили Джеффрі Зонненфельд - професор практики лідерства ім. Лестера Крауна та президент Єльського інституту лідерства для вищого керівництва та Стівен Тіан, який є науковим директором Єльського інституту лідерства вищого керівництва у статті для Time.

Смоленський авіазавод атакував "Чаклун-В": у ЗМІ розповіли про таємничу зброю

У ніч на 21 січня ЗСУ здійснили атаку на військові цілі на території країни-агресора за допомогою далекобійних БПЛА-камікадзе. Для удару по Смоленському авіаційному заводу, ймовірно, використали дрон-камікадзе "Чаклун-В". Про це пише Defence Express.

БПЛА "Чаклун-В" має дальність польоту до 700 км. Маса бойової частини дрона становить 20 кг. Як зазначили аналітики, російські Shahed-131 мають схожу масу бойової частини, але застосовуються рідше.

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