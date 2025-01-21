Смоленський авіазавод атакував 'Чаклун-В': у ЗМІ розповіли про таємничу зброю

БПЛА "Чаклун-В" може створювати психологічний ефект під час ударів по російських об'єктах, зазначили у Defence Express.

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ЗСУ атакували Смоленський авіазавод дронами-камікадзе / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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ЗСУ могли вдарити по Смоленському авіаційному заводу БПЛА "Чаклун-В"

Один з дронів збила російська ППО, інший вдарив по виробничому корпусу заводу

"Чаклун-В", ймовірно, має комбіновану бойову частину

У ніч на 21 січня ЗСУ здійснили атаку на військові цілі на території країни-агресора за допомогою далекобійних БПЛА-камікадзе. Для удару по Смоленському авіаційному заводу, ймовірно, використали дрон-камікадзе "Чаклун-В". Про це пише Defence Express.

БПЛА "Чаклун-В" має дальність польоту до 700 км. Маса бойової частини дрона становить 20 кг. Як зазначили аналітики, російські Shahed-131 мають схожу масу бойової частини, але застосовуються рідше.

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"Схоже на те, що на думку тих же росіян "Чаклун-В" має комбіновану бойову частину, маса якої може бути більшою за 20 кілограмів, а її складові - розміщені в різних елементах фюзеляжу безпілотника. Це в свою чергу може створювати й психологічний ефект при застосуванні таких БПЛА для ударів по ворожих військових цілях", - додали аналітики.

Хоча точні результати удару поки невідомі, відеоматеріали вказують на те, що один з українських дронів збив російський комплекс ППО "Панцирь", а інший успішно вдарив по виробничому корпусу заводу. Зазначимо, що в жовтні 2023 року ЗСУ вже били по цьому об’єкту російського ВПК.

Смоленський авіаційний завод спеціалізується на виробництві та модернізації військових літаків, зокрема Су-25, а також випускає ракети Х-59 і безпілотні летальні апарати. Згідно з даними The Military Balance 2024, на початок минулого року Росія мала на озброєнні 40 Су-25 у базовій версії, близько 110 модернізованих Су-25СМ/СМ3 і 15 навчально-бойових Су-25УБ.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч проти 21 січня Сили оборони України атакували кілька важливих об'єктів на території Росії. ЗСУ вдруге за тиждень вдарили по нафтобазі "Ліскінська" в Воронезькій області, де палають резервуари з пально-мастильними матеріалами. Також атакували Смоленський авіаційний завод, який займається виробництвом і модернізацією бойових літаків.

Також у ніч на 21 січня безпілотники атакували Смоленський авіаційний завод у Росії, який займається виробництвом та модернізацією літаків, зокрема Су-25. Керівник ЦПД Андрій Коваленко підтвердив атаку і зазначив, що удари по заводу ослаблюють здатність Росії підтримувати свою авіацію.

Крім цього, у ніч на 20 січня серія вибухів прогриміла в Казані та Рязанській області Росії. Безпілотники атакували аеродром "Дягілєво" та об'єкти Казанського авіаційного заводу.

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