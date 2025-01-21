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За час війни розбагатів на $1 млн: затримано головного психіатра ЗСУ

Віталій Кірсанов
21 січня 2025, 10:55
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Протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав приватний будинок у Київській області, дві квартири в Києві та одну квартиру в Одесі.
СБУ, психіатр
Затримано головного психіатра ЗСУ / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Коротко:

  • Підозрюваний оформляв майно на родичів
  • Слідчі СБУ виявили у психіатра $152 тисяч і 34 тисячі євро
  • Фігуранту готується повідомлення про підозру

Співробітники Служби безпеки за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником голови Центральної Військово-лікарської комісії та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами справи, цей посадовець упродовж повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб", - ідеться в повідомленні.

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Слідство встановило, що протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав: приватний будинок в Обухівському районі Київської області, дві квартири в Києві, одну квартиру в Одесі, дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, БМВ Х7 (2024 року випуску), БМВ Х7 (2022 р. в.), БМВ Х5 (2023 р. в.), БМВ Х3 (2022 р. в.), а також інше майно.

Під час обшуків у нього слідчі СБУ виявили також $152 тисяч і 34 тисячі євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 (незаконне збагачення), ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Розслідування ДБР і СБУ - останні новини

Як писав Главред, 6 січня правоохоронці затримали 30-річного чиновника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресору Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції України.

Державне бюро розслідувань викрило експосадовця Міністерства оборони України та двох керівників держпідприємства, які поставили в бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

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