Хоче капітуляції України: Путін заявив, що готовий до переговорів зі США - ISW

Кремль нібито готовий вести переговори зі Сполученими Штатами про війну в Україні, але не хоче відступати від своїх вимог.

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У Путіна підтвердили готовність Росії до мирних переговорів з адміністрацією Трампа / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада територіальної оборони, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот

Коротко:

Путін нібито готовий до переговорів із Трампом

РФ висунула умови для завершення війни в Україні

Господар Кремля Володимир Путін заявив про свою готовність до переговорів зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні, однак висунув ультимативну вимогу - повну капітуляцію України. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 20 січня.

Путін скликав засідання Ради безпеки Росії, на якому він разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим підтвердили готовність Росії до мирних переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа, пише ISW.

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Водночас президент РФ підкреслив, що будь-яке мирне врегулювання має базуватися на "усуненні першопричин" конфлікту, що, за його словами, включає виконання жорстких вимог Росії.

"Високопосадовці Кремля, зокрема Путін і Лавров, упродовж останніх тижнів неодноразово наголошували, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог Путіна, висунутих наприкінці 2021 - початку 2022 року. Ці вимоги включають постійний "нейтральний" статус України, відмову від вступу до НАТО, суворі обмеження на чисельність української армії та усунення українського уряду від влади", - ідеться у повідомленні.

Путін також заявив, що 2021 року тодішній президент США Джо Байден пропонував відкласти вступ України до НАТО на 10-15 років, але навіть це не запобігло російському вторгненню, яке, за його словами, було "неминучим через дії НАТО".

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією та Україною повинна завершитися "якомога швидше".

Також Трамп заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні.

За словами Трампа, український лідер Володимир Зеленський "хоче укласти угоду".

"Не знаю, чи хоче цього Путін. Він повинен укласти угоду. Я думаю, він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Держсекретар США Марко Рубіо одразу після затвердження на посаді заявив, що досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації Трампа. Однак цей процес буде складним і потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. При цьому Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.

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"Мирний" план Путіна і реакція Заходу У червні 2024 року російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лище в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів. При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського. Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції. Італійський прем'єр Джорджа Мелоні також відреагувала на "пропозиції" Путіна про нібито завершення війни. Її слова були вельми жорсткими і стосувалися не лише Путіна, а й позиції всього Кремля. "Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Це так не буде", - наголосила Мелоні. За її словами, треба розвіяти наративи путінської пропаганди і "змусити Росію здатися".

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